https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/biden-ve-cinli-mevkidasi-si-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1082403113.html

Biden ve Çinli mevkidaşı Şi telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Biden ve Çinli mevkidaşı Şi telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping’in iki ülke arasındaki sorunları ele aldığı telefon görüşmesinde Ukrayna krizi de görüşüldü. 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T20:44+0300

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ukrayna krizi

abd

abd

joe biden

şi cinping

ukrayna

tayvan

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Çin Merkez Televizyonu’nun (CCTV) haberine göre Biden ve Şi, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde diğer konuların yanı sıra Ukrayna krizini de ele aldı.Açıklamada, “İki devlet lideri ayrıca Ukrayna krizi ve Kore Yarımadası’ndaki durum hakkında da görüş alışverişinde bulundu” ifadelerine yer verildi.Bununla birlikte haberde liderlerin Ukrayna krizi bağlamında tam olarak hangi açıklamaları yaptığına ilişkin bilgi aktarılmadı.Şi, Tayvan meselesini Çin ile ABD arasındaki ilişkilerde ‘kırmızı çizgi’ olarak nitelendirdiXinhua ajansının görüşmeye ilişkin haberinde ise Çin liderinin Tayvan meselesini iki ülke arasındaki ilişkilerde ‘kırmızı çizgi’ olarak nitelendirdiği kaydedildi.Habere göre Şi, “Tayvan meselesi, Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken en önemli kırmızı çizgidir. ‘Tayvan’ın bağımsızlığını’ savunan güçlerin ayrılıkçı faaliyetlerine ve dış güçlerin bunlara göz yummasını ve destek vermesini görmezden gelmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.Çin lideri ayrıca ABD’nin Başkan Joe Biden’ın ‘Tayvan'ın bağımsızlığını’ desteklemediğine ilişkin olumlu açıklamasını hayata geçireceği yönündeki umudunu dile getirdi.2022’de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’a yaptığı ziyaret iki ülke arasında gerilime yol açmıştı. Adayı kendi eyaletlerinden biri olarak gören Çin, bu adımın ABD’nin Tayvan ayrılıkçılığına verdiği destek olarak değerlendirmiş ve Pelosi’nin ziyaretini kınamıştı, ardından büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenlemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231116/biden-si-ile-gorusmesinin-ardindan-cin-liderine-yine-diktator-dedi-1077447619.html

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