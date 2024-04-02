https://sputniknews.com.tr/20240402/basit-bir-yontemle-tasarruf-edin-aracinizi-kaynar-su-ile-yikamayi-hic-dusundunuz-mu-1082377421.html
Basit bir yöntemle tasarruf edin: Aracınızı kaynar su ile yıkamayı hiç düşündünüz mü?
Basit bir yöntemle tasarruf edin: Aracınızı kaynar su ile yıkamayı hiç düşündünüz mü?
Sputnik Türkiye
Araba kazalarının maliyeti sadece fiziksel zararlarla sınırlı değil. Gözle görülür bir göçük bile cep yakabiliyor. Peki, evde tampon tamiri nasıl yapılır?.. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T11:42+0300
2024-04-02T11:42+0300
2024-04-02T11:42+0300
yaşam
tamirci
su
kaynar
kaynar su
araba
araba kazası
araba yıkama
ikinci el araba satıcısı
ekonomi
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Mini onarım, kasko poliçelerinin sunduğu avantajların yıldızı haline geldi. Tüketiciye kasko hasarsızlık indirimi bozulmadan çizik giderme, cam çatlağı tamir gibi kapsamlı çözümler sunan mini onarımı, sigorta şirketleri kasko poliçelerine ekleme yarışına girerken, mini onarım şirketleri de yeni teknolojiler ve hizmette farklılıklarla atağa geçti.Öte yandan bu kadar talep de artık sürücülerin ve araç sahiplerinin küçük onarmalar için para ödemek istemediğini ortaya koyuyor.Tampon tamiri nasıl yapılır?Otomobil parçası üreticileri tamponları genellikle esneyebilen plastik malzemeden üretirler. Fizik kuralları gereği plastikler de tıpkı metaller gibi ısıyla genleşir (esner), düşük ısıda soğur (büzüşür). Siz de bu özelliği kullanarak aracınızın tamponunda oluşan göçükleri evde kendi başınıza düzeltebilirsiniz.Su ısıtıcısını suyla doldurun ve kaynatın. Su kaynar kaynamaz, su ısıtıcısını arabanızın yanına götürün, suyu göçüğe ve göçük çevresine dökün. Şimdi tuvalet pompasını kullanma zamanı geldi. Pompayı göçüğün etrafına yerleştirin ve dikkatlice kendinize doğru çekin. Bu işlemi yavaşça ve dikkatli bir şekilde birkaç kez tekrarlayın, yavaş yavaş göçükte hareketlenmeler göreceksiniz. Birkaç dakikalık dikkatli bir çalışmanın sonunda, göçük tamamen ortadan kaybolmuş olacak
https://sputniknews.com.tr/20240329/otomobil-ve-konut-satisinda-yeni-donem-kredi-kartina-taksitle-satis-1082180915.html
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kaynar su ile tampon düzeltme, tampon tamiri nasıl yapılır, evde tampon düzeltme, tampon göçüğü nasıl düzeltilir, tamirciye gitmeden araba göçüğü düzeltme
kaynar su ile tampon düzeltme, tampon tamiri nasıl yapılır, evde tampon düzeltme, tampon göçüğü nasıl düzeltilir, tamirciye gitmeden araba göçüğü düzeltme
Basit bir yöntemle tasarruf edin: Aracınızı kaynar su ile yıkamayı hiç düşündünüz mü?
Araba kazalarının maliyeti sadece fiziksel zararlarla sınırlı değil. Gözle görülür bir göçük bile cep yakabiliyor. Peki, evde tampon tamiri nasıl yapılır? Sadece kaynar su ve tuvalet pompası kullanarak aracınızdaki göçükleri düzeltmenin yolu Sputnik'in derlemesinde.
Mini onarım, kasko poliçelerinin sunduğu avantajların yıldızı haline geldi. Tüketiciye kasko hasarsızlık indirimi bozulmadan çizik giderme, cam çatlağı tamir gibi kapsamlı çözümler sunan mini onarımı, sigorta şirketleri kasko poliçelerine ekleme yarışına girerken, mini onarım şirketleri de yeni teknolojiler ve hizmette farklılıklarla atağa geçti.
Öte yandan bu kadar talep de artık sürücülerin ve araç sahiplerinin küçük onarmalar için para ödemek istemediğini ortaya koyuyor.
Tampon tamiri nasıl yapılır?
Otomobil parçası üreticileri tamponları genellikle esneyebilen plastik malzemeden üretirler. Fizik kuralları gereği plastikler de tıpkı metaller gibi ısıyla genleşir (esner), düşük ısıda soğur (büzüşür). Siz de bu özelliği kullanarak aracınızın tamponunda oluşan göçükleri evde kendi başınıza düzeltebilirsiniz.
Su ısıtıcısını suyla doldurun ve kaynatın. Su kaynar kaynamaz, su ısıtıcısını arabanızın yanına götürün, suyu göçüğe ve göçük çevresine dökün. Şimdi tuvalet pompasını kullanma zamanı geldi. Pompayı göçüğün etrafına yerleştirin ve dikkatlice kendinize doğru çekin. Bu işlemi yavaşça ve dikkatli bir şekilde birkaç kez tekrarlayın, yavaş yavaş göçükte hareketlenmeler göreceksiniz. Birkaç dakikalık dikkatli bir çalışmanın sonunda, göçük tamamen ortadan kaybolmuş olacak