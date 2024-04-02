https://sputniknews.com.tr/20240402/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-savasta-degiliz-ve-olmayacagiz-1082380012.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Savaşta değiliz ve olmayacağız

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Savaşta değiliz ve olmayacağız

Sputnik Türkiye

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, İspanya basınına röportaj vererek hem Ukrayna ve hem Gazze'deki durum hakkında açıklamarda... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T12:11+0300

2024-04-02T12:11+0300

2024-04-02T12:34+0300

dünya

josep borrell

ukrayna

ukrayna krizi

avrupa birliği

vladimir zelenskiy

türkiye

yerel seçimler

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Ukrayna'daki çatışmayı analiz ederken Avrupa'da hüküm süren barışın 'bir istisna' olduğunu hatırlatarak dünyanın şiddet dolu bir dünya olduğunun altını çizdi.İspanya basınına röportaj veren Borrell, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki bu çatışmadaki rolü hakkında açık konuşarak, şu anda 'savaşta olmadıklarını ve olmayacaklarını' ifade ederek 'savunma kapasitelerini artırmaya' kararlı olduklarını açıkladı.Borrell açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Borrell, Ukrayna'daki çatışmaya asker katkısında bulunmak ile AB'nin çatışmanın başından bu yana yaptığı ve son bir yılda '40 binden fazla Ukraynalı askeri' eğitmesi durumunun aynı şey olmadığını ifade etti.Borrell ayrıca Zelenskiy'in kendisine, "Genç İspanyolların Kiev için ölmeye gelmeyeceğini biliyorum, ama kendimizi savunmamız için gereken silahları bize verecek misiniz?" sorusunu yönettiğini ifade edereken Zelenskiy'e cevabının 'evet' olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.'Gazze'deki sivillere yönelik kuşatma haklı gösterilemez'AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik tutumunu sert bir dille eleştirerek sivillerin maruz kaldıkları kuşatmanın haklı gösterilemeyeceğini söyledi.Borrell, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri müdahalesinin başından beri, ikmal, su ve ölçümlerin kesilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylediği ifade ederek bunun 'uluslararası hukuka aykırı' olduğuna inanıyor.Borrell, "Gazze'deki sivillerin maruz kaldığı kuşatma İsrail'in meşru müdafaa hakkı ile gerekçelendirilemez. Bin 400 kişinin ölümüne neden olan ve her şeyi başlatan Hamas terör saldırılarının kesinlikle kınanabilir" dedi.Borrell'den Türkiye’deki seçimlere övgü, Ankara’ya çağrıTürkiye’de 31 Mart'ta yapılan yerel seçimle ilgili AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den de açıklama geldi.Türkiye'deki yerel seçimleri memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya platformu X’ten paylaştığı mesajda, bununla birlikte Ankara'yı AB ile daha fazla yakınlaşmak için reformları uygulamaya çağırdı.Yerel seçimlerin sakin ve profesyonel bir atmosferde gerçekleştirilmesinin Türkiye'yi onurlandırdığına dikkat çeken Borrell, “Seçimler, vatandaşlarının yerel düzeyde demokrasiye olan bağlılığını göstermektedir. Temel haklar ve demokrasi ilişkilerimizin merkezinde yer almaktadır.Aynı zamanda Türkiye ile AB'ye daha da yakınlaştıracak reformlar üzerinde birlikte çalışmayı umuyoruz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240326/josep-borrell-ukraynayi-halkini-sevdigimiz-icin-degil-cikarlarimiz-icin-destekliyoruz-1082053609.html

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josep borrell, ukrayna, ukrayna krizi, avrupa birliği, vladimir zelenskiy, türkiye, yerel seçimler