https://sputniknews.com.tr/20240401/yasadisi-721-internet-adresine-islem-baslatildi-1082366410.html
Yasadışı 721 internet adresine işlem başlatıldı
Yasadışı 721 internet adresine işlem başlatıldı
Sputnik Türkiye
Ankara İl Jandarma Komutanlığının sanal devriye faaliyetleri sırasında, yasa dışı olduğu belirlenen 721 internet sitesine işlem başlatıldı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T22:48+0300
2024-04-01T22:48+0300
2024-04-01T22:49+0300
türkiye
internet sitesi
internet
yasal işlem
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-31 Mart tarihlerinde 1663 sosyal medya ve URL adresinin incelendiği belirtildi.Bu kapsamda, yasadışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 601, müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 111 ve oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 9 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.Ayrıca, faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları olmak üzere toplam 19 faili meçhul olay, cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.Bahse konu suçlara karışan 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231222/spk-talep-etti-143-internet-sitesi-kapatilacak-1078712127.html
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internet sitesi, internet, yasal işlem
internet sitesi, internet, yasal işlem
Yasadışı 721 internet adresine işlem başlatıldı
22:48 01.04.2024 (güncellendi: 22:49 01.04.2024)
Ankara İl Jandarma Komutanlığının sanal devriye faaliyetleri sırasında, yasa dışı olduğu belirlenen 721 internet sitesine işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-31 Mart tarihlerinde 1663 sosyal medya ve URL adresinin incelendiği belirtildi.
Bu kapsamda, yasadışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 601, müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 111 ve oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 9 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.
Ayrıca, faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları olmak üzere toplam 19 faili meçhul olay, cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.
Bahse konu suçlara karışan 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.