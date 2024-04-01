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MEB duyurdu: LGS için süre uzatıldı
MEB duyurdu: LGS için süre uzatıldı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınav başvurular yarın saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
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Bakanlık, LGS kapsamındaki merkezi sınav başvurularını uzattı.Öğrenciler, başvurularını, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirmişti.Buna göre, 2 Haziran'da yapılacak sınava süresi içinde başvurusunu yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını yarın saat 17.00'ye kadar yapabilecek.Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 3 Nisan'a kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.Sınav sonuçları, 28 Haziran'da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
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lgs başvuruları uzatıldı: 2024 lgs başvuruları ne zaman bitecek, sınav ne zaman?,meb.gov.tr lgs sonuçları 2024
lgs başvuruları uzatıldı: 2024 lgs başvuruları ne zaman bitecek, sınav ne zaman?,meb.gov.tr lgs sonuçları 2024

MEB duyurdu: LGS için süre uzatıldı

16:33 01.04.2024 (güncellendi: 17:03 01.04.2024)
© AALGS
LGS - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınav başvurular yarın saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.
Bakanlık, LGS kapsamındaki merkezi sınav başvurularını uzattı.
Öğrenciler, başvurularını, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirmişti.
Buna göre, 2 Haziran'da yapılacak sınava süresi içinde başvurusunu yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını yarın saat 17.00'ye kadar yapabilecek.
Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 3 Nisan'a kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.
Sınav sonuçları, 28 Haziran'da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
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