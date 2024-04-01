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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240401/kocaeli-korfezde-tum-sandiklarda-secim-sonuclarina-itiraz-edildi-1082360658.html
Kocaeli Körfez'de tüm sandıklarda seçim sonuçlarına itiraz edildi
Kocaeli Körfez'de tüm sandıklarda seçim sonuçlarına itiraz edildi
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki 401 sandıkta oyların yeniden sayımı için ilçe seçim kuruluna dilekçe verildi. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T17:33+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
kocaeli
körfez
oy sayımı
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seçim sonuçları
seçim sonuçları 2024
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CHP İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal, yaptığı açıklamada, 2'si seyyar 401 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını söyledi."Oy sayımlarının yapıldığı sırada elektrik kesintilerinin yaşandığı, bazı çuvalların mühürlü olmadığı ve tutanaklardaki tutarsızlıklar" gerekçesiyle yeniden sayım istediklerini belirten Altunal, yeniden yapılacak sayımın sonuçları etkileyebileceğini kaydetti.Altunal, ilçe seçim kuruluna yaptıkları başvurunun değerlendirmeye alındığını bildirdi.Kesin olmayan sonuçlara göre 34 bin 209 oyla AK Parti adayı Şener Söğüt'ün belediye başkanlığını kazandığı Körfez ilçesinde CHP adayı Tayfun Balıkçı 32 bin 814 oy almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240401/ankarada-muhtarlik-secimi-kavgasinda-kan-akti-4u-agir-23-yarali-1082359880.html
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kocaeli körfez seçim sonuçları
kocaeli körfez seçim sonuçları

Kocaeli Körfez'de tüm sandıklarda seçim sonuçlarına itiraz edildi

17:33 01.04.2024
© İHA / ATİLLA İDİZ - YILMAZ SÖNMEZ-AW174115SEÇİM - oy sayımı - seçmen *- sandık
SEÇİM - oy sayımı - seçmen *- sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
© İHA / ATİLLA İDİZ - YILMAZ SÖNMEZ-AW174115
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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki 401 sandıkta oyların yeniden sayımı için ilçe seçim kuruluna dilekçe verildi.
CHP İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal, yaptığı açıklamada, 2'si seyyar 401 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını söyledi.
"Oy sayımlarının yapıldığı sırada elektrik kesintilerinin yaşandığı, bazı çuvalların mühürlü olmadığı ve tutanaklardaki tutarsızlıklar" gerekçesiyle yeniden sayım istediklerini belirten Altunal, yeniden yapılacak sayımın sonuçları etkileyebileceğini kaydetti.
Altunal, ilçe seçim kuruluna yaptıkları başvurunun değerlendirmeye alındığını bildirdi.
Kesin olmayan sonuçlara göre 34 bin 209 oyla AK Parti adayı Şener Söğüt'ün belediye başkanlığını kazandığı Körfez ilçesinde CHP adayı Tayfun Balıkçı 32 bin 814 oy almıştı.
Ankara’da muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 4’ü ağır 23 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
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