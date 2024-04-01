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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240401/gebzede-ucuncu-olan-tip-genel-baskani-erkan-bastan-aciklama-geldi-1082355466.html
Gebze'de üçüncü olan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan açıklama geldi
Gebze'de üçüncü olan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yarışan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, seçimi üçüncü sırada tamamlamıştı. Baş'tan seçim sonrası ilk açıklama geldi. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T15:28+0300
2024-04-01T15:28+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
31 mart seçimleri
31 mart yerel seçimleri
türkiye işçi partisi (tip)
gebze
kocaeli
seçim
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Gebze'de TİP adayı olarak yarışan Erkan Baş, 40 bin 334 oy sayısı ile oyların 19.92'sini almış fakat istediği sonuca ulaşamamıştı. İYİ Parti adayı Sadık Güvenç'in de çok az bir farkla gerisinde kalarak üçüncü olan Baş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Baş, şunları yazdı:
https://sputniknews.com.tr/20240401/31-mart-mahalli-idareler-genel-secimleri-itiraz-sureci-basladi-1082354757.html
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31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, türkiye işçi partisi (tip), gebze, kocaeli, seçim
31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, türkiye işçi partisi (tip), gebze, kocaeli, seçim

Gebze'de üçüncü olan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan açıklama geldi

15:28 01.04.2024
© AA TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş
 TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
© AA
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yarışan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, seçimi üçüncü sırada tamamlamıştı. Baş'tan seçim sonrası ilk açıklama geldi.
Gebze'de TİP adayı olarak yarışan Erkan Baş, 40 bin 334 oy sayısı ile oyların 19.92'sini almış fakat istediği sonuca ulaşamamıştı. İYİ Parti adayı Sadık Güvenç'in de çok az bir farkla gerisinde kalarak üçüncü olan Baş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Baş, şunları yazdı:

Sevgili dostlarım,

Zor bir seçim dönemini ülkemiz adına büyük mutluluk, mücadelemiz adına ise büyük bir umutla geride bıraktık. Bu mutluluğu da umudu da tüm kalbimle paylaşıyorum. Başta tüm ağır koşullara rağmen yılmayan ve yine hepimize yol açan halkımızı kutluyorum. CHP ve DEM Parti yönetimleri ile üyelerini de başarılarından dolayı tebrik ediyorum.

Türkiye İşçi Partisi olarak seçim sonuçlarını detaylı biçimde değerlendirmeye devam ediyoruz. İlk sonuçlarımızı bugün, kapsamlı bir değerlendirmeyi ise hafta sonu yapılacak Parti Meclisi toplantısı ertesinde paylaşacağız. Ama şunun bilinmesini isterim: TİP başarılarını olduğu kadar başarısızlıklarını da, kazanımlarını olduğu kadar kayıplarını da, amaçlarını olduğu kadar sorunlarını da üstlenmekten ve halkla açıkça paylaşmaktan hiç imtina etmemiştir. Yine böyle olacağından emin olabilirsiniz. Oyunu böyle bir seçimde bile Türkiye İşçi Partisi’nden yana kullanan yüz binlerce yurttaşımıza gönülden teşekkür ediyorum. Desteğini oy vermeden de olsa gösteren tüm yurttaşlarımızı ise sevgiyle selamlıyor, size layık olmak için daha çok çabalayacağımıza söz veriyorum.

Partimize Samandağ ve Hacıbektaş’ta iki belediye başkanlığı armağan eden adaylarımızı ve örgütlerimizi, Türkiye çapında belediye meclisine girme başarısı gösteren onlarca yoldaşımızı, tüm seçim sürecini imkansızlıklara rağmen özveriyle sırtlanan üyelerimizi kutluyor, bundan sonra yürütecekleri halka hizmet çalışmalarında örnek başarılar diliyorum. Mücadele sürüyor, mücadele büyüyor. Biz de hep olduğu gibi bundan sonra da bu mücadelenin tam kalbinde, halkımızın yanı başında olmaya devam ediyoruz.

Biliyoruz ve inanıyoruz: Mutlaka kazanacağız!

seçim - sandık - oy - seçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri itiraz süreci başladı
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