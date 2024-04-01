https://sputniknews.com.tr/20240401/2024-yerel-secimde-bir-ilk-ardahan-cildirda-secim-tekrarlanabilir-1082357978.html

2024 yerel seçimde bir ilk: Ardahan Çıldır'da seçim tekrarlanabilir

2024 yerel seçimde bir ilk: Ardahan Çıldır'da seçim tekrarlanabilir

Sputnik Türkiye

Türkiye sandıklardan çıkan sonuçlara odaklandı. Son olarak Ardahan'ın Çıldır ilçesinde AK Parti ile CHP yüzde 28.74 alarak aynı oyda kaldı. Çıldır'daki... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T16:19+0300

2024-04-01T16:19+0300

2024-04-01T16:19+0300

çıldır

2024 türkiye yerel seçimleri

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seçim sonuçları

ardahan

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

memleket partisi

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Aylarca süren çalışmaların ardından dün heyecanla beklenen yerel seçimler tamamlandı.Sonuçların da ilan edilmesinin ardından sıra yeni dönem için işe koyulmaya geldi. Ancak Ardahan'da durumlar karışık. Çünkü Ardahan'ın çıldır ilçesinde AK Parti'nin adayı Yakup Azizoğlu ve CHP'nin adayı Nurettin Aygün yüzde 28.74 alarak aynı oy oranına sahip oldu. Bu nedenle Çıldır'daki seçimlerin 2 Haziran tarihinde yeniden yapılması planlandığı iddia edildi.Bin 964 seçmenin bulunduğu ilçede Memleket Partisi adayı Turgay Şirin ise 338 oyla yüzde 21.49 oy oranına ulaştı.

https://sputniknews.com.tr/20240401/chpnin-izmirde-son-5-yerel-secim-karnesi--1082355108.html

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