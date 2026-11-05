https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/paraguayda-bankacilik-krizi-devlet-baskani-pena-istifa-etti-1110145896.html

Paraguay'da bankacılık krizi: Devlet Başkanı Pena istifa etti

Paraguay'da bankacılık krizi: Devlet Başkanı Pena istifa etti

Sputnik Türkiye

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Ueno Bank'ın iflası sonrası istifa etti. Pena, istifa kararını ülkenin istikrarını, toplumsal barışı ve demokratik... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T22:35+0300

2026-11-05T22:35+0300

2026-11-05T22:35+0300

dünya

santiago pena

paraguay

banka

banka dolandırıcılığı

banka kredisi

banka kartı

banka hesabı

banka promosyonu

para

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/05/1110145726_0:83:1440:893_1920x0_80_0_0_79f9e9d9c72474889739bdc2fe628812.jpg

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, kendisiyle bağlantılı Ueno Bank'ın iflas etmesinin ardından başlayan siyasi krizin ardından görevinden istifa etti.Pena, sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajında, "Herhangi bir noktada başarısız olduysam halktan özür dilemek istiyorum. Bana duyduğunuz güvene ihanet etmek hiçbir zaman niyetim olmadı" ifadelerini kullandı. Geçen yıla kadar bankanın sahibi olan şirkette hissedar olduğu belirtilen Pena, milletvekilleri tarafından çıkar çatışması ve usulsüzlük iddialarıyla eleştirildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Pena'nın istifası, Kongrenin alt kanadının azil sürecinin başlatılması yönünde oy kullanmasının ardından geldi.Paraguay'da bankacılık krizi neden yaşandı?Paraguay'da siyasi kriz, yaklaşık 3 milyon müşterisi bulunan Ueno Bank'ın iflas sürecine girmesi ve faaliyetlerinin durdurulmasıyla başladı. Bankanın çöküşü sonrası milyonlarca müşteri hesaplarına erişemezken, emeklilik ödemeleri ve bazı kamu fonları da süreçten etkilendi.Paraguay Merkez Bankası Ueno Bank'a el koyarken, bankanın çöküşünü protesto edenler Pena'nın istifasını talep etmek üzere sokaklara çıktı. Kongre ise mevduat sahiplerine ödeme yapılmasına yönelik süreci onayladı.2023 yılında muhafazakar Colorado Partisinin adayı olarak girdiği seçimleri kazanan Pena, merkez solun adayını geride bırakarak devlet başkanı seçilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/paraguay-senatorunun-mbappeye-yonelik-irkci-paylasimlari-nedeniyle-ozur-diledi-1107134966.html

paraguay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

santiago pena, paraguay, banka, banka dolandırıcılığı, banka kredisi, banka kartı, banka hesabı, banka promosyonu, para, dijital para, nakit para