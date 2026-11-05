https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/paraguayda-bankacilik-krizi-devlet-baskani-pena-istifa-etti-1110145896.html
Paraguay'da bankacılık krizi: Devlet Başkanı Pena istifa etti
Paraguay'da bankacılık krizi: Devlet Başkanı Pena istifa etti
Sputnik Türkiye
Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Ueno Bank'ın iflası sonrası istifa etti. Pena, istifa kararını ülkenin istikrarını, toplumsal barışı ve demokratik... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T22:35+0300
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Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, kendisiyle bağlantılı Ueno Bank'ın iflas etmesinin ardından başlayan siyasi krizin ardından görevinden istifa etti.Pena, sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajında, "Herhangi bir noktada başarısız olduysam halktan özür dilemek istiyorum. Bana duyduğunuz güvene ihanet etmek hiçbir zaman niyetim olmadı" ifadelerini kullandı. Geçen yıla kadar bankanın sahibi olan şirkette hissedar olduğu belirtilen Pena, milletvekilleri tarafından çıkar çatışması ve usulsüzlük iddialarıyla eleştirildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Pena'nın istifası, Kongrenin alt kanadının azil sürecinin başlatılması yönünde oy kullanmasının ardından geldi.Paraguay'da bankacılık krizi neden yaşandı?Paraguay'da siyasi kriz, yaklaşık 3 milyon müşterisi bulunan Ueno Bank'ın iflas sürecine girmesi ve faaliyetlerinin durdurulmasıyla başladı. Bankanın çöküşü sonrası milyonlarca müşteri hesaplarına erişemezken, emeklilik ödemeleri ve bazı kamu fonları da süreçten etkilendi.Paraguay Merkez Bankası Ueno Bank'a el koyarken, bankanın çöküşünü protesto edenler Pena'nın istifasını talep etmek üzere sokaklara çıktı. Kongre ise mevduat sahiplerine ödeme yapılmasına yönelik süreci onayladı.2023 yılında muhafazakar Colorado Partisinin adayı olarak girdiği seçimleri kazanan Pena, merkez solun adayını geride bırakarak devlet başkanı seçilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/paraguay-senatorunun-mbappeye-yonelik-irkci-paylasimlari-nedeniyle-ozur-diledi-1107134966.html
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Paraguay'da bankacılık krizi: Devlet Başkanı Pena istifa etti
Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Ueno Bank'ın iflası sonrası istifa etti. Pena, istifa kararını ülkenin istikrarını, toplumsal barışı ve demokratik kurumları korumak amacıyla aldığını belirtti.
Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, kendisiyle bağlantılı Ueno Bank'ın iflas etmesinin ardından başlayan siyasi krizin ardından görevinden istifa etti.
Pena, sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajında, "Herhangi bir noktada başarısız olduysam halktan özür dilemek istiyorum. Bana duyduğunuz güvene ihanet etmek hiçbir zaman niyetim olmadı" ifadelerini kullandı.
Geçen yıla kadar bankanın sahibi olan şirkette hissedar olduğu belirtilen Pena, milletvekilleri tarafından çıkar çatışması ve usulsüzlük iddialarıyla eleştirildi.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Pena'nın istifası, Kongrenin alt kanadının azil sürecinin başlatılması yönünde oy kullanmasının ardından geldi.
Paraguay'da bankacılık krizi neden yaşandı?
Paraguay'da siyasi kriz, yaklaşık 3 milyon müşterisi bulunan Ueno Bank'ın iflas sürecine girmesi ve faaliyetlerinin durdurulmasıyla başladı. Bankanın çöküşü sonrası milyonlarca müşteri hesaplarına erişemezken, emeklilik ödemeleri ve bazı kamu fonları da süreçten etkilendi.
Paraguay Merkez Bankası Ueno Bank'a el koyarken, bankanın çöküşünü protesto edenler Pena'nın istifasını talep etmek üzere sokaklara çıktı. Kongre ise mevduat sahiplerine ödeme yapılmasına yönelik süreci onayladı.
2023 yılında muhafazakar Colorado Partisinin adayı olarak girdiği seçimleri kazanan Pena, merkez solun adayını geride bırakarak devlet başkanı seçilmişti.