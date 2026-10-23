https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/ankarada-kara-para-aklama-operasyonu-650-milyon-liralik-malvarligi-inceleniyor-1109811384.html

Ankara'da kara para aklama operasyonu: 650 milyon liralık malvarlığı inceleniyor

Ankara'da kara para aklama operasyonu: 650 milyon liralık malvarlığı inceleniyor

Sputnik Türkiye

Ankara'da suç gelirlerinin aklanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirkete... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T19:49+0300

2026-10-23T19:49+0300

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2022'de başlatılan soruşturmada, suç gelirlerinin turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleri aracılığıyla aklandığı şüphesine ilişkin bulgulara ulaşıldı.Mali incelemelerde, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayacak para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketler arasındaki ticari bağlantıların devam ettiği yönünde bulgular tespit edildi.Soruşturma kapsamında 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. 23 Ekim'de Ankara merkezli düzenlenen operasyonda 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı.Aramalarda 2 tabanca ve 19 fişeğin yanı sıra 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 euro ve 24 bin 400 dolar ele geçirildi. Ayrıca farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet bulundu.Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın, malvarlığı değerlerinin suç gelirleriyle bağlantısının ortaya çıkarılması amacıyla devam ettiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/kara-para-sorusturmasi-3-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1109810239.html

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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara barosu, ankara valiliği, ankara cumhuriyet başsavcılığı, polis, polis memuru