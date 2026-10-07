https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/trump-putin-ile-yakinda-gorusmeyi-planliyorum-1109346461.html

Trump: "Putin ile Yakında Görüşmeyi Planlıyorum"

Trump: "Putin ile Yakında Görüşmeyi Planlıyorum"

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda bir telefon görüşmesi gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T07:49+0300

2026-10-07T07:49+0300

2026-10-07T08:50+0300

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abd

rusya

donald trump

vladimir putin

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Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le telefon görüşmesi sinyalini verdi.Trump, "Kendisiyle (Putin) bir telefon görüşmesi yapmayı planlıyorum" ifadesini kullandı.Görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin ısrarlı sorular üzerine ABD Başkanı, "Çok yakın bir zamanda" yanıtını verdi.İki lider yılbaşından bu yana beş kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. En son 8 Eylül'de yapılan görüşmede Trump ve Putin, ABD'li temsilcilerin Moskova ve Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaretlerin sonuçlarını değerlendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/matviyenkodan-bmye-tarafsiz-devlet-statusunu-guncelleme-cagrisi-1109342391.html

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