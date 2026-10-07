Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/trump-putin-ile-yakinda-gorusmeyi-planliyorum-1109346461.html
Trump: "Putin ile Yakında Görüşmeyi Planlıyorum"
Trump: "Putin ile Yakında Görüşmeyi Planlıyorum"
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda bir telefon görüşmesi gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T07:49+0300
2026-10-07T08:50+0300
dünya
abd
rusya
donald trump
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102345292_3:0:881:494_1920x0_80_0_0_79839f050d00dc8bcac0ac46eaf127ab.png
Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le telefon görüşmesi sinyalini verdi.Trump, "Kendisiyle (Putin) bir telefon görüşmesi yapmayı planlıyorum" ifadesini kullandı.Görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin ısrarlı sorular üzerine ABD Başkanı, "Çok yakın bir zamanda" yanıtını verdi.İki lider yılbaşından bu yana beş kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. En son 8 Eylül'de yapılan görüşmede Trump ve Putin, ABD'li temsilcilerin Moskova ve Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaretlerin sonuçlarını değerlendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/matviyenkodan-bmye-tarafsiz-devlet-statusunu-guncelleme-cagrisi-1109342391.html
abd
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102345292_113:0:772:494_1920x0_80_0_0_9ee37f46729270b1e0c2b3c283ff0b35.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, donald trump, vladimir putin
abd, rusya, donald trump, vladimir putin

Trump: "Putin ile Yakında Görüşmeyi Planlıyorum"

07:49 07.10.2026 (güncellendi: 08:50 07.10.2026)
© AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининDonald Trump-Vladimir Putin telefon görüşmesi
Donald Trump-Vladimir Putin telefon görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
© AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda bir telefon görüşmesi gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.
Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le telefon görüşmesi sinyalini verdi.
Trump, "Kendisiyle (Putin) bir telefon görüşmesi yapmayı planlıyorum" ifadesini kullandı.
Görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin ısrarlı sorular üzerine ABD Başkanı, "Çok yakın bir zamanda" yanıtını verdi.
İki lider yılbaşından bu yana beş kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. En son 8 Eylül'de yapılan görüşmede Trump ve Putin, ABD'li temsilcilerin Moskova ve Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaretlerin sonuçlarını değerlendirmişti.
Valentina Matviyenko - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
DÜNYA
Matviyenko’dan BM’ye ‘tarafsız devlet’ statüsünü güncelleme çağrısı
01:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала