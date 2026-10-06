https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/kenyada-ilk-ebola-vakasi-dogrulandi-hasta-hayatini-kaybetti-1109330520.html

Kenya'da ilk Ebola vakası doğrulandı: Hasta hayatını kaybetti

Kenya'da ilk Ebola vakası doğrulandı: Hasta hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kenya'da ilk Ebola vakası başkent Nairobi'de doğrulandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Uganda üzerinden ülkeye gelen hastada virüsün Bundibugyo türü tespit... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T15:25+0300

2026-10-06T15:25+0300

2026-10-06T15:25+0300

sağlik

kenya

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nairobi

ebola

salgın

can kaybı

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Kenya Sağlık Bakanlığı, ülkenin başkenti Nairobi'de ilk Ebola vakasının doğrulandığını ve hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.Kenya ulusal basınında yer alan haberlere göre Sağlık Bakanı Aden Duale, ülkede Ebola kaynaklı ilk ölümle ilgili açıklama yaptı.Duale, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) Uganda üzerinden Kenya'ya gelen bir kişide Ebola virüsünün Bundibugyo türünün tespit edildiğini söyledi.Hastanın son 7 yıldır KDC'de yaşadığını ve çalıştığını belirten Duale, kişinin yaklaşık bir ay önce rahatsızlandığını ve ülke genelindeki çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü aktardı.Hasta daha sonra kara yoluyla Uganda'ya geçti ve buradan Kenya'ya dönmek üzere yola çıktı. Duale, hastanın 3 Ekim'de 23 yolcunun bulunduğu Jambojet uçağıyla Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'na ulaştığını belirtti.Havalimanında rutin sağlık taramasından geçirilen hasta, ardından Nairobi Hastanesine kaldırılarak ayrı bir odada izole edildi. Hastada ateş, titreme, şiddetli yorgunluk, halsizlik, kas ağrısı, yutkunma güçlüğü ve cilt altında kanama gibi belirtiler görüldü.Hastadan alınan numunelerin incelenmesi sonucunda Ebola enfeksiyonu doğrulandı. Destekleyici tedavi uygulanan hasta 5 Ekim'de hayatını kaybetti. Duale, hastanın protokollere uygun şekilde defnedileceğini söyledi.28 temaslı belirlendiDuale, hayatını kaybeden kişinin ailesi ve tedavisinde görev alan sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 28 temaslının tespit edildiğini açıkladı.Kenya Sağlık Bakanlığı, aylardır sürdürdüğü hazırlıklar kapsamında özellikle Uganda sınırındaki geçiş noktalarında gözetimi artırmış, şüpheli vakaların tespiti ve takibi için sağlık ekiplerinin sayısını artırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/kongoda-ebola-salgini-yayilmaya-devam-ediyor-vaka-sayisi-8-bin-544e-cikti-1109301918.html

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kenya, uganda, nairobi, ebola, salgın, can kaybı