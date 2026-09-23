https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/netanyahunun-abd-ziyaretine-protesto-engeli-new-yorkta-sadece-birkac-saat-kalabilecek-1108968154.html

Netanyahu'nun ABD ziyaretine protesto engeli: New York'ta sadece birkaç saat kalabilecek

Netanyahu'nun ABD ziyaretine protesto engeli: New York'ta sadece birkaç saat kalabilecek

Sputnik Türkiye

Netanyahu, New York'ta beklenen protestolar nedeniyle ABD ziyaretini kısaltıyor. İsrail Başbakanı'nın Trump ile de görüşmeyeceği ve kentte gecelemeyeceği bildirildi.

2026-09-23T14:57+0300

2026-09-23T14:57+0300

2026-09-23T14:57+0300

dünya

abd

benyamin netanyahu

elon musk

i̇srail

new york

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

protesto

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ziyaret programında önemli değişiklikler yapıldığı bildirildi. İsrail basınına göre Netanyahu, New York'ta düzenlenmesi beklenen protestolar nedeniyle kentte gecelemeyecek ve Genel Kurul'daki konuşmasının hemen ardından ülkesine dönecek.İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin aktardığına göre Netanyahu'nun 24 Eylül perşembe günü New York'a ulaşması ve yerel saatle 14.00'te (TSİ 21.00) BM Genel Kurulu'na hitap etmesi bekleniyor. New York yerine New Jersey'e inecekNetanyahu'nun uçağının New York'taki John F. Kennedy (JFK) Havalimanı yerine New Jersey'deki bir askeri havalimanına veya Newark Havalimanı'na inmesi bekleniyor.İsrail basını, bu tercihi New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Netanyahu'nun uçağının havalimanında kalmasına izin vermeyebileceğine ilişkin endişelerle ilişkilendirdi.Mamdani, daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama kararına dayanarak Netanyahu'nun New York'a gelmesi halinde tutuklanmasını sağlayacağını söylemişti. Ancak temmuz ayında belediye başkanı olarak bunu gerçekleştirme yetkisine sahip olmadığını kabul etmişti.Netanyahu ise 22 Eylül'de yayımladığı videoda Mamdani'yi hedef alarak BM'ye İsrail askerlerini savunmak ve belediye başkanının açıklamalarına karşılık vermek için geleceğini söylemişti.New York'ta geniş çaplı protesto hazırlığıİsrail merkezli The Times of Israel gazetesine göre Netanyahu'nun ziyareti sırasında İsrailli, Yahudi ve Filistin yanlısı çeşitli gruplar New York'un farklı noktalarında gösteriler düzenlemeye hazırlanıyor.Ayrıca geçtiğimiz günlerde İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon da, Netanyahu'nun ziyareti sırasında yoğun protestolar beklediklerini açıklamıştı.Netanyahu'nun BM'de konuşacağı perşembe günü, İsrail hükümetinin politikalarına karşı çıkan İsrailli aktivistlerin oluşturduğu UnXeptable grubu, yerel saatle 11.00'de Manhattan'daki Union Square'de protesto düzenleyecek.Aynı gün saat 12.00'de ABD'deki sol görüşlü Yahudi kuruluşları, BM yakınlarındaki Dag Hammarskjöld Plaza'da bir araya gelerek İsrail hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'daki politikalarını protesto edecek.Saat 16.00'da ise Filistin yanlısı ve anti-Siyonist grupların Manhattan'daki Bryant Park'ta toplanarak BM binasına doğru yürüyüş düzenlemesi planlanıyor. Gösteriye Filistin Gençlik Hareketi, Jewish Voice for Peace'nin de aralarında bulunduğu çeşitli kuruluşlar destek veriyor.Öte yandan büyük Yahudi kuruluşları da çarşamba günü BM yakınlarında antisemitizme karşı ayrı bir gösteri düzenlemeyi planlıyor.Trump ile görüşme yok, Musk buluşması iptal edildiNetanyahu'nun kısaltılan ziyaret programı, ABD'de gerçekleştirmesi beklenen temasları da etkiledi.İsrail basınına göre Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyecek. Teksas'ta Elon Musk ile gerçekleştirmeyi planladığı görüşme de iptal edildi.Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi ise ihtimaller arasında bulunuyor.İsrail basınında ayrıca Netanyahu'nun New York'taki diğer ülke liderleriyle görüşmeler ayarlamaya çalıştığı ancak "yoğun programlar" nedeniyle bu girişimlerin sonuçlandırılamadığı belirtildi.Yedioth Ahronoth'a göre Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İran'a odaklanması bekleniyor. İsrail Başbakanı'nın, geçen yıl olduğu gibi konuşması sırasında bazı ülke temsilcilerinin salonu terk ederek kendisini protesto etmesi ihtimaline karşı da hazırlık yaptığı bildirildi.

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abd, benyamin netanyahu, elon musk, i̇srail, new york, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, protesto