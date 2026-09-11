https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/prenses-diananin-intikam-elbisesi-satisa-cikiyor-1108681253.html

Prenses Diana'nın 'intikam elbisesi' satışa çıkıyor

Prenses Diana'nın 'intikam elbisesi' satışa çıkıyor

Sputnik Türkiye

Prenses Diana'nın, dönemin Prensi Charles'ın Camilla Parker-Bowles ile ilişkisini televizyonda itiraf ettiği gün giydiği ünlü "intikam elbisesi" açık artırmaya... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T07:56+0300

2026-09-11T07:56+0300

2026-09-11T07:57+0300

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Prenses Diana'nın 1994 yılında Londra'da katıldığı bir davette giyerek moda tarihinin en unutulmaz görüntülerinden birine imza attığı "intikam elbisesi", yıllar sonra açık artırmaya çıkıyor.Tasarımcı Christina Stambolian imzalı özel yapım siyah ipek gece elbisesi, Sotheby's tarafından 9 Aralık'ta düzenlenecek müzayedede satışa sunulacak.Müzayede evi, Diana ile özdeşleşen elbisenin 300 bin dolara, yaklaşık 220 bin sterline kadar alıcı bulabileceğini tahmin ediyor.Charles'ın itirafından saatler sonra giymiştiElbiseyi tarihe geçiren ise yalnızca tasarımı değil, Prenses Diana'nın onu giydiği gece yaşananlar oldu.1994'te dönemin Prensi Charles, televizyonda yayımlanan bir röportajda evliliği sırasında Camilla Parker-Bowles ile ilişkisi olduğunu kamuoyu önünde kabul etti.Diana ise bu açıklamadan saatler sonra Londra'daki Serpentine Gallery'de düzenlenen Vanity Fair partisine Christina Stambolian imzalı siyah elbiseyle geldi.Basın ona 'intikam elbisesi' adını verdiPrenses Diana'nın aynı gün kameraların karşısına iddialı siyah elbiseyle çıkması dünya basınında geniş yankı uyandırdı.Medya, Diana'nın tercih ettiği kıyafeti kısa süre içerisinde "revenge dress", yani "intikam elbisesi" olarak adlandırdı.Diana'nın Serpentine Gallery'ye gelişi ve o gece çekilen fotoğrafları, ilerleyen yıllarda 1990'ların en ikonik popüler kültür ve moda anlarından biri haline geldi.300 bin dolara kadar alıcı bulabilirAradan geçen yılların ardından ikonik elbise şimdi yeniden koleksiyoncuların karşısına çıkacak.Sotheby's, 9 Aralık'ta gerçekleştirilecek açık artırmada elbisenin 300 bin dolara kadar satılmasını bekliyor.Elbisenin Prenses Diana'nın hayatındaki özel yeri ve arkasındaki hikâye, müzayedede ulaşacağı fiyatı daha da dikkat çekici hale getiriyor.1997'den bu yana ilk kez açık artırmadaSotheby's tarafından yapılan açıklamaya göre elbise, 1997 yılından bu yana ilk kez açık artırmaya sunulacak.Diana, 1997'de hayır kurumlarına kaynak sağlamak amacıyla elbiselerinden oluşan bir koleksiyonu satışa çıkarmıştı."İntikam elbisesi"nin yıllar sonra yeniden müzayedeye çıkmasıyla birlikte, hem Prenses Diana koleksiyoncularının hem de moda tarihiyle ilgilenen alıcıların 9 Aralık'taki satışa yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.Bir elbiseden fazlasına dönüştüSiyah ipek gece elbisesi, zaman içerisinde yalnızca Diana'nın gardırobundan çıkan ünlü bir kıyafet olmaktan çıkarak evliliğinin çalkantılı döneminin sembollerinden biri haline geldi.Charles'ın televizyondaki itirafıyla aynı gün Diana'nın kameraların karşısına bu elbiseyle çıkması, kıyafetin popüler kültürdeki anlamını belirledi.Yaklaşık 32 yıl sonra yeniden satışa sunulacak "intikam elbisesinin" açık artırmada hangi fiyata ulaşacağı ise 9 Aralık'ta belli olacak.

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