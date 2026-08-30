https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/girne-aciklarinda-icinde-279-kisinin-bulundugu-yolcu-gemisi-batti-1108347158.html
Girne açıklarında, içinde 279 kişinin bulunduğu yolcu gemisi battı: Ters dönerek alabora oldu
Girne açıklarında, içinde 279 kişinin bulunduğu yolcu gemisi battı: Ters dönerek alabora oldu
Sputnik Türkiye
Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan katamaran tipi yolcu gemisi su alarak alabora oldu. Bölgedeki tüm hastaneler ve ambulanslar alarma geçirilirken, Sahil... 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T13:39+0300
2026-08-30T13:39+0300
2026-08-30T13:47+0300
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Kuzey Kıbrıs sularında korku dolu anlar yaşandı. Girne kıyısından yaklaşık 2 ila 2,5 kilometre açıkta seyreden Filo Denizcilik şirketine ait katamaran tipi yolcu gemisi, henüz belirlenemeyen bir sebeple baş tarafından hızla su alarak alabora oldu. İçerisinde toplam 279 kişinin bulunduğu öğrenilen gemi için Akdeniz açıklarında çok yönlü ve acil bir tahliye süreci başlatıldı.Kaptanın geri dönüş hamlesi facianın önüne geçemediElde edilen ilk bilgilere göre, geminin baş bölümünden kontrolsüz şekilde su aldığını fark eden kaptan hızla rotayı çevirip limana geri dönme girişiminde bulundu; ancak teknenin dengesini kaybetmesiyle bu manevra sonuçsuz kaldı. Olayın bildirilmesiyle birlikte Sahil Güvenlik arama kurtarma ekipleri ivedilikle kaza mahalline intikal ederken, kıyıda ve açıkta bulunan irili ufaklı çok sayıda sivil tekne de yolcuları kurtarmak için bölgeye akın etti.Sağlık sistemi alarmda: Hükümet olay yerindeKazanın ardından Girne başta olmak üzere çevre bölgelerdeki tüm hastaneler ve ambulans filosu teyakkuza geçirildi. Gemide yaralıların bulunduğu tespit edilirken, limanda çok sayıda ambulans hazır bekletiliyor.Gelişmeler üzerine Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı acil olarak operasyon merkezine giderek kurtarma faaliyetlerini bizzat yerinden koordine etmeye başladı. Yaralı sayısı ve genel sağlık durumlarına ilişkin resmi tespit çalışmaları sürerken, denizde arama kurtarma müdahalesi aralıksız devam ediyor.
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girne, gemi, gemi, gemi arızası, gemi kazası, kuzey kıbrıs, ünal üstel, türkiye, sahil güvenlik, gemide, akdeniz
Girne açıklarında, içinde 279 kişinin bulunduğu yolcu gemisi battı: Ters dönerek alabora oldu
13:39 30.08.2026 (güncellendi: 13:47 30.08.2026)
Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan katamaran tipi yolcu gemisi su alarak alabora oldu. Bölgedeki tüm hastaneler ve ambulanslar alarma geçirilirken, Sahil Güvenlik ile çevredeki tekneler denizde zamana karşı kritik bir arama kurtarma operasyonu yürütüyor.
Kuzey Kıbrıs sularında korku dolu anlar yaşandı. Girne kıyısından yaklaşık 2 ila 2,5 kilometre açıkta seyreden Filo Denizcilik şirketine ait katamaran tipi yolcu gemisi, henüz belirlenemeyen bir sebeple baş tarafından hızla su alarak alabora oldu. İçerisinde toplam 279 kişinin bulunduğu öğrenilen gemi için Akdeniz açıklarında çok yönlü ve acil bir tahliye süreci başlatıldı.
Kaptanın geri dönüş hamlesi facianın önüne geçemedi
Elde edilen ilk bilgilere göre, geminin baş bölümünden kontrolsüz şekilde su aldığını fark eden kaptan hızla rotayı çevirip limana geri dönme girişiminde bulundu; ancak teknenin dengesini kaybetmesiyle bu manevra sonuçsuz kaldı. Olayın bildirilmesiyle birlikte Sahil Güvenlik arama kurtarma ekipleri ivedilikle kaza mahalline intikal ederken, kıyıda ve açıkta bulunan irili ufaklı çok sayıda sivil tekne de yolcuları kurtarmak için bölgeye akın etti.
Sağlık sistemi alarmda: Hükümet olay yerinde
Kazanın ardından Girne başta olmak üzere çevre bölgelerdeki tüm hastaneler ve ambulans filosu teyakkuza geçirildi. Gemide yaralıların bulunduğu tespit edilirken, limanda çok sayıda ambulans hazır bekletiliyor.
Gelişmeler üzerine Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı acil olarak operasyon merkezine giderek kurtarma faaliyetlerini bizzat yerinden koordine etmeye başladı. Yaralı sayısı ve genel sağlık durumlarına ilişkin resmi tespit çalışmaları sürerken, denizde arama kurtarma müdahalesi aralıksız devam ediyor.