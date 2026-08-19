https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/fransada-olumcul-hastalar-icin-yardimli-olum-yasasi-yururluge-girdi-1108101936.html

Fransa'da ölümcül hastalar için 'yardımlı ölüm' yasası yürürlüğe girdi

Fransa'da ölümcül hastalar için 'yardımlı ölüm' yasası yürürlüğe girdi

Sputnik Türkiye

Fransa'da tedavisi mümkün olmayan ve dayanılmaz acıya neden olan hastalıklara sahip yetişkinlere yardımlı ölüm hakkı tanıyan yasa, Anayasa Konseyi'nin onayının... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T16:20+0300

2026-08-19T16:20+0300

2026-08-19T16:20+0300

sağlik

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Fransa'da tedavisi mümkün olmayan ve dayanılmaz acıya neden olan hastalıklara sahip yetişkinlere yardımlı ölüm hakkı tanıyan yasa resmen yürürlüğe girdi."Ömrün sonu" veya "ölümde yardım" yasası olarak adlandırılan düzenleme, Anayasa Konseyi'nin yasayı onaylamasının ardından çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlandı.Yasanın yürürlüğe girmesiyle Fransa, yardımlı ölümü yasallaştıran Hollanda, Belçika, İsviçre ve Kanada gibi ülkelerin arasına katıldı.Kimler yardımlı ölüm hakkından yararlanabilecek?Düzenleme, reşit olan, Fransa vatandaşı veya uzun süreli ikamet eden ve tedavisi mümkün olmayan, dayanılmaz acıya neden olan bir hastalıktan muzdarip kişiler için geçerli olacak.Başvuran kişinin koşulları önce bir doktor tarafından değerlendirilecek. Ardından bir kurul, yasanın öngördüğü şartların karşılanıp karşılanmadığına karar verecek.Başvurunun onaylanmasının ardından işlemin gerçekleştirilmesi için en az iki günlük bekleme süresi bulunacak. Hasta, işlem günü kararını yeniden teyit etmek zorunda olacak.Hasta kararından istediği aşamada vazgeçebilecek. Yasaya göre ölümcül maddeyi kural olarak hastanın kendisinin uygulaması gerekiyor. Ancak fiziksel olarak bunu yapamayacak durumda olan hastalara bir sağlık çalışanı yardımcı olabilecek.Fransa'da daha önce hangi uygulamalar vardı?Fransa şimdiye kadar aktif şekilde yaşamın sonlandırılmasına izin vermiyordu. Ancak yapay yaşam desteğinin kesilmesi gibi pasif ötanazi uygulamalarına ve ölüm öncesinde derin sedasyona izin veriliyordu.Yardımlı ölümün yasal olduğu ülkelere gitmek zorunda kalan hastalar için yeni düzenleme, bu uygulamaya Fransa sınırları içinde erişim imkanı sağlayacak.Macron yasayı "önemli bir demokratik tartışmanın sonucu" olarak değerlendirdiFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2022'deki yeniden seçim kampanyasında ölüm hakkına ilişkin bir yasal düzenleme sözü vermişti.Macron, yasanın yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşılarken, düzenlemenin "örnek bir demokratik tartışmayı sonuçlandırdığını" belirtti. Yasanın hazırlayıcısı merkez siyasetten bir milletvekili de düzenlemeyi "büyük bir ilerleme" olarak nitelendirdi.Anayasa Konseyi'nden 'vicdani ret' düzenlemesiFransa Anayasa Konseyi, geçen cuma günü yasayı bütünüyle onayladı ancak bazı maddelerin nasıl uygulanacağına ilişkin açıklamalar getirdi. Konsey, sağlık çalışanlarının yardımlı ölüm işlemine katılmayı reddetmesine imkan tanıyan "vicdani ret" hükmünü kabul etti.Ayrıca doktorların başvuruları değerlendirirken hastaların yasal vasilerini dikkate alması gerektiğine hükmedildi. Eczacıların yanı sıra doktor ve hemşirelerin de vicdani ret hakkını kullanabileceği belirtildi. Bu hükmün, yardımlı ölüm uygulamasının kendi görev anlayışlarıyla açıkça çeliştiğini belirten özel ve çoğunlukla dini temelli sağlık kuruluşlarında da geçerli olması kararlaştırıldı. Ancak bu kuruluşlar, bulundukları bölgede ilgili sağlık hizmetini sağlayabilen tek kurum olamayacak.

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