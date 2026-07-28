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Beyaz fosfor paniği: ABD üssü çevresindeki mahalleler boşaltıldı
Beyaz fosfor paniği: ABD üssü çevresindeki mahalleler boşaltıldı
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de, ABD'ye ait Osan Hava Üssü'nde meydana gelen beyaz fosfor sızıntısı güvenlik alarmına yol açtı. Olayın ardından üssün çevresindeki bazı... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T15:40+0300
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Güney Kore Güvenlik Bakanlığı, başkent Seul'ün güneyinde bulunan ABD'ye ait Osan Hava Üssü'nde beyaz fosfor sızıntısı meydana geldiğini duyurdu.Sızıntının ardından yetkililer, önlem amacıyla üs çevresinde yaşayan vatandaşlara bölgeyi geçici olarak terk etmeleri çağrısında bulundu. Güvenlik önlemleri kapsamında çevrede tahliye uygulaması başlatıldı.Arındırma çalışmaları başlatıldıOlayın ardından Güney Kore itfaiye ekipleri ile ABD Kuvvetleri, sızıntının yaşandığı alanda ortak arındırma çalışması yürüttü.Yonhap Haber Ajansı'nın aktardığına göre, tehlikenin kontrol altına alınmasının ardından tahliye uyarısı yaklaşık 30 dakika sonra kaldırıldı. Yetkililer, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını açıkladı.Üs yönetiminden güvenlik çemberi açıklamasıOsan Hava Üssü Komutanlığı, yerde meydana gelen bir olay nedeniyle hem üs personelini hem de çevrede yaşayan sivilleri korumak amacıyla güvenlik çemberi oluşturulduğunu bildirdi.Açıklamada, acil müdahale ekiplerinin izole edilen bölgede durumu kontrol altına almak için hızla harekete geçtiği ve olayın dikkatle yönetildiği ifade edildi.İlk açıklamada sızan maddenin niteliğine ilişkin ayrıntı verilmezken, Reuters'ın ABD'nin Güney Kore'deki askeri makamlarına yönelttiği sorulara ilk aşamada yanıt verilmedi.Beyaz fosfor neden tehlikeli?Beyaz fosfor, oksijenle temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen, yüksek derecede toksik ve insan sağlığı açısından ciddi riskler taşıyan kimyasal bir madde olarak biliniyor.Askeri operasyonlarda yoğun duman oluşturarak sis perdesi oluşturmak amacıyla kullanılan beyaz fosfor, aynı zamanda yangın çıkarıcı mühimmatlarda da yer alabiliyor. Maddeyle doğrudan temas edilmesi halinde ağır yanıklar ve zehirlenme riski bulunuyor.Sızıntının nedeni araştırılıyorYetkililer, beyaz fosfor sızıntısının nasıl meydana geldiğine ve çevrede uzun vadeli bir kirlilik ya da sağlık riski oluşturup oluşturmadığına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.Arındırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından tahliye uygulaması sona erdirilirken, olayın nedenine ilişkin teknik inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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halk partisi (güney kore), seul, abd, asya & pasifik, haberler
halk partisi (güney kore), seul, abd, asya & pasifik, haberler
Beyaz fosfor paniği: ABD üssü çevresindeki mahalleler boşaltıldı
Güney Kore'de, ABD'ye ait Osan Hava Üssü'nde meydana gelen beyaz fosfor sızıntısı güvenlik alarmına yol açtı. Olayın ardından üssün çevresindeki bazı mahalleler tedbir amacıyla geçici olarak tahliye edilirken, Güney Koreli ve ABD'li ekipler bölgede arındırma çalışması başlattı. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Güney Kore Güvenlik Bakanlığı, başkent Seul'ün güneyinde bulunan ABD'ye ait Osan Hava Üssü'nde beyaz fosfor sızıntısı meydana geldiğini duyurdu.
Sızıntının ardından yetkililer, önlem amacıyla üs çevresinde yaşayan vatandaşlara bölgeyi geçici olarak terk etmeleri çağrısında bulundu. Güvenlik önlemleri kapsamında çevrede tahliye uygulaması başlatıldı.
Arındırma çalışmaları başlatıldı
Olayın ardından Güney Kore itfaiye ekipleri
ile ABD Kuvvetleri
, sızıntının yaşandığı alanda ortak arındırma çalışması yürüttü.
Yonhap Haber Ajansı'nın aktardığına göre, tehlikenin kontrol altına alınmasının ardından tahliye uyarısı yaklaşık 30 dakika sonra kaldırıldı. Yetkililer, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını açıkladı.
Üs yönetiminden güvenlik çemberi açıklaması
Osan Hava Üssü Komutanlığı, yerde meydana gelen bir olay nedeniyle hem üs personelini hem de çevrede yaşayan sivilleri korumak amacıyla güvenlik çemberi oluşturulduğunu bildirdi.
Açıklamada, acil müdahale ekiplerinin izole edilen bölgede durumu kontrol altına almak için hızla harekete geçtiği ve olayın dikkatle yönetildiği ifade edildi.
İlk açıklamada sızan maddenin niteliğine ilişkin ayrıntı verilmezken, Reuters'ın ABD'nin Güney Kore'deki askeri makamlarına yönelttiği sorulara ilk aşamada yanıt verilmedi.
Beyaz fosfor neden tehlikeli?
Beyaz fosfor, oksijenle temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen, yüksek derecede toksik ve insan sağlığı açısından ciddi riskler taşıyan kimyasal bir madde olarak biliniyor.
Askeri operasyonlarda yoğun duman oluşturarak sis perdesi oluşturmak amacıyla kullanılan beyaz fosfor, aynı zamanda yangın çıkarıcı mühimmatlarda da yer alabiliyor. Maddeyle doğrudan temas edilmesi halinde ağır yanıklar ve zehirlenme riski bulunuyor.
Sızıntının nedeni araştırılıyor
Yetkililer, beyaz fosfor sızıntısının nasıl meydana geldiğine ve çevrede uzun vadeli bir kirlilik ya da sağlık riski oluşturup oluşturmadığına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.
Arındırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından tahliye uygulaması sona erdirilirken, olayın nedenine ilişkin teknik inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.