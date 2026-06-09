CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan: Kurultayın derhal yapılması lazım
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Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan oldu. Bakan, CHP'de yaşanan son gelişmeleri ve kurultay tartışmalarını değerlendirdi.
CHP'de hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin TBMM Başkanlığı'na başvurduğu süreçte konuşan Bakan, milletvekillerinin büyük çoğunluğunun Özgür Özel'i genel başkan olarak gördüğünü belirterek, partinin vakit kaybetmeden kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi.
‘Meclis grubunun tamamı Özgür Özel'in yanında’
CHP'de yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi vakit kaybetmeden kurultaya götürmesi gerektiğini söyledi.
"Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, grup başkanı aynı zamanda ve grup başkan vekilleri, milletvekilleri tamamına seçilmiş genel başkanı tanıyor. Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla tedbiren Kemal Bey'in göreve gelmiş olması, genel başkan olarak davranma sonucunu getirmez yani. Doğru değil. Yapması gereken Kemal Bey'in partiyi derhal hızlı bir şekilde kurultuya götürüp seçilmişlerin göreve gelmesini ve iktidarın bu süreçten bir fayda elde etmesini engellemek olması lazım.Şu ana kadar öyle olmadı. Genel merkezde çok bizim açımızdan dramatik olaylar oldu. Polis orduyla genel merkeze girdi. Ben de genel merkezdeydim o sırada. Biber gazıyla, plastik mermilerle, polis eşliğinde girildi. Şimdi ikinci bir eşik bu. Yani Kemal Bey'in bunu yapmasına gerek yok. Biz milletvekillerinin tamamına yakını genel başkan olarak Özgür Özel'i, grup başkanı olarak Özgür Özel'i görüyoruz. Yani Kemal Bey'in buraya gelmesi, ben konuşacağım demesi doğru değil. Sağduyuyla partiyi bir an önce kurultaya götürmüş olması lazım.’’
‘Kamuoyundaki tepki Erdoğan'a duyulan öfkeyle eşit’
Bakan, TBMM'de yaptığı açıklamada parti grubunun Özgür Özel'i desteklediğini belirterek kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
‘’Milletvekilleri salonda, Özgür Özel'i bekliyor. Onun dışında gelen yurttaşlarımız var. Salon aşağı yukarı doldu şu an. Hani Kemal Bey'le konuşsak, bu toplantı grup toplantısı. Grup toplantısı milletvekillerinden oluşur. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu'na yapacak konuşmayı. Meclis grubunun tamamı Özgür Özel'in yanında. Kime yapacak Kemal Bey? Biz gerilim olsun istemiyoruz. Bizim mücadele edeceğimiz yer Kemal Bey ve arkadaşları değil. Biz iktidarla mücadele etmek istiyoruz. Kurultay süreci derhal başlamalı. Bir olağanüstü kurultay olursa doğru bir iş yapmış olur Kemal Bey. Şu an tüm kamuoyu araştırmalarında kendisiyle duyulan öfke, Erdoğan'a duyulan öfkeyle eşit. Bu vatandaşın kendisini Erdoğan'la, Cumhur İttifakı'yla aynı yerde gördüğünü gösteriyorAma bir kurultay süreci başlatacağım, mahallelerden itibaren delegeleri antidemokratik yollarla belirleyeceğim ve parti bir yıl içinde kurultay yapacağım diyorsa bu bir kurultay değil. Önce kurultay yapılamaz diyorlardı tedbir sebebiyle. Şimdi kurultay yaparız diyorlar. Bu kurultayın derhal yapılması lazım."