CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan: Kurultayın derhal yapılması lazım

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, grup başkanı aynı zamanda ve grup başkan vekilleri, milletvekilleri tamamına seçilmiş genel başkanı tanıyor. Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla tedbiren Kemal Bey'in göreve gelmiş olması, genel başkan olarak davranma sonucunu getirmez yani. Doğru değil. Yapması gereken Kemal Bey'in partiyi derhal hızlı bir şekilde kurultuya götürüp seçilmişlerin göreve gelmesini ve iktidarın bu süreçten bir fayda elde etmesini engellemek olması lazım.Şu ana kadar öyle olmadı. Genel merkezde çok bizim açımızdan dramatik olaylar oldu. Polis orduyla genel merkeze girdi. Ben de genel merkezdeydim o sırada. Biber gazıyla, plastik mermilerle, polis eşliğinde girildi. Şimdi ikinci bir eşik bu. Yani Kemal Bey'in bunu yapmasına gerek yok. Biz milletvekillerinin tamamına yakını genel başkan olarak Özgür Özel'i, grup başkanı olarak Özgür Özel'i görüyoruz. Yani Kemal Bey'in buraya gelmesi, ben konuşacağım demesi doğru değil. Sağduyuyla partiyi bir an önce kurultaya götürmüş olması lazım.’’