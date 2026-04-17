İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: Geçici bir ateşkesi kabul etmiyoruz

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Antalya’daki diplomasi forumunda yaptığı açıklamada “Bu, İran’ın ne ölçüde, Lübnan’dan Kızıldeniz’e kadar uzanan... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF)’na katılan İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, “Geçici bir ateşkesi kabul etmiyoruz, çünkü diplomasiyi tüketmek için diplomasinin kullanıldığı ve ardından yeniden savaşın başlatıldığı bu kısır döngü artık tamamen sona ermeli” ifadelerini kullandı ve ekledi:Şu anda Tahran’da yürütülen müzakereler ve eğer Marshall Austin Monir şu anda bir arabuluculuk yapıyorsa, bu hedefe ulaşmayı amaçlamaktadır.‘Hürmüz şimdiye kadar İran’ın kararıyla açık tutulmuştur’Bakiri, “Sizce Hürmüz Boğazı’ndaki şartlar savaş öncesindeki gibi devam eder mi?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:‘ABD hakkaniyetli şartları kabul ederse, Hürmüz barış ve istikrar boğazı olacaktır’Bakırı, “Şunu söyleyebilirim ki; eğer bu savaş tamamen sona erer, ABD adil, dengeli ve hakkaniyetli şartları kabul eder, maksimalist tutumlarını bırakır ve sahadaki gerçekleri kabullenirse, ayrıca İran’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği saygı görürse, Hürmüz Boğazı’nın gelecekte barış ve istikrar boğazı olacağını garanti edebilirim” dedi.

iran, dışişleri, ateşkes, ali bakıri, geçici ateşkes, barış, abd-iran