İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: Geçici bir ateşkesi kabul etmiyoruz
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Antalya’daki diplomasi forumunda yaptığı açıklamada “Bu, İran’ın ne ölçüde, Lübnan’dan Kızıldeniz’e kadar uzanan... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
iran, dışişleri, ateşkes, ali bakıri, geçici ateşkes, barış, abd-iran
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Antalya’daki diplomasi forumunda yaptığı açıklamada “Bu, İran’ın ne ölçüde, Lübnan’dan Kızıldeniz’e kadar uzanan süreçte, bu savaşı sona erdirmeye kararlı olduğunu gösteriyor. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Geçici bir ateşkesi kabul etmiyoruz” dedi.
5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF)’na katılan İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, “Geçici bir ateşkesi kabul etmiyoruz, çünkü diplomasiyi tüketmek için diplomasinin kullanıldığı ve ardından yeniden savaşın başlatıldığı bu kısır döngü artık tamamen sona ermeli” ifadelerini kullandı ve ekledi:
Şu anda Tahran’da yürütülen müzakereler ve eğer Marshall Austin Monir şu anda bir arabuluculuk yapıyorsa, bu hedefe ulaşmayı amaçlamaktadır.
‘Hürmüz şimdiye kadar İran’ın kararıyla açık tutulmuştur’
Bakiri, “Sizce Hürmüz Boğazı’ndaki şartlar savaş öncesindeki gibi devam eder mi?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
'Hürmüz Boğazı binlerce yıldır açıktır. Bildiğiniz gibi İran’ın kara suları içerisindedir; İran topraklarının bir parçasıdır. Ancak İran’ın kararıyla binlerce yıldır açık tutulmuştur.'
'ABD ve İsrail, İran’a karşı bu saldırıyı başlatarak tüm bölgeyi boğmayı, İran’ı boğmayı ve küresel ekonomiyi baskı altına almayı seçti ve bunun sonucunda küresel ekonomi zarar görmektedir.'
'Bunu onlar tercih etti. Bu, sebepsiz bir saldırıdır, sebepsiz bir savaştır; Amerikalıların tercih ettiği bir savaş. Neden başlattıklarını açıklamak zorundalar.'
'İran ise sorumlu bir aktördür ve Boğaz’ın açık kalmasını sağlama konusunda kararlıdır.'
'Ancak yeni durum için yeni bir protokolün benimsenmesi gerekmektedir, sadece güvenlik açısından değil, aynı zamanda güvenli geçiş ve çevresel kaygılar açısından da.'
‘ABD hakkaniyetli şartları kabul ederse, Hürmüz barış ve istikrar boğazı olacaktır’
Bakırı, “Şunu söyleyebilirim ki; eğer bu savaş tamamen sona erer, ABD adil, dengeli ve hakkaniyetli şartları kabul eder, maksimalist tutumlarını bırakır ve sahadaki gerçekleri kabullenirse, ayrıca İran’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği saygı görürse, Hürmüz Boğazı’nın gelecekte barış ve istikrar boğazı olacağını garanti edebilirim” dedi.