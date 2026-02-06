Türkiye
Dünya
Trump kendi adıyla 'uygun fiyatlı ilaç' satın alınabilecek siteyi duyurdu
Trump kendi adıyla 'uygun fiyatlı ilaç' satın alınabilecek siteyi duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, uygun fiyatlı ilaçlara doğrudan erişim sağlayacak "TrumpRx.gov" sitesini hizmete açtıklarını duyurarak, ilaç fiyatlarını düşürmeye...
ABD Başkanı Donald Trump, kendi adını taşıyan ilaç sitesinin duyurusunu yaptı. Duyuruda Trump, uygun fiyatlı ilaçların alınabileceği "TrumpRx.gov" internet sitesinin halkın erişimine açıldığını söyledi. Ayrıca Trump, büyük bir seçim vaadini yerine getirdiğini belirtti.Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz de bu doğrudan satış hizmetinin milyonlarca Amerikalının daha iyi bir sağlık hizmeti alması anlamına geleceğini söyledi.Trump, Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, ülkedeki en büyük 17 ilaç üreticisi firmadan 14'ü ile ilaç fiyatlarını düşürme konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, uygun fiyatlı ilaçlara doğrudan erişim sağlayacak “TrumpRx.gov” sitesini hizmete açtıklarını duyurarak, ilaç fiyatlarını düşürmeye yönelik en büyük seçim vaatlerinden birini hayata geçirdiklerini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, kendi adını taşıyan ilaç sitesinin duyurusunu yaptı. Duyuruda Trump, uygun fiyatlı ilaçların alınabileceği "TrumpRx.gov" internet sitesinin halkın erişimine açıldığını söyledi. Ayrıca Trump, büyük bir seçim vaadini yerine getirdiğini belirtti.
Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam, tüm zamanların en dönüştürücü sağlık hizmetleri girişimlerinden birinin lansmanını yapıyoruz. Bu çok büyük bir iş."
Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz de bu doğrudan satış hizmetinin milyonlarca Amerikalının daha iyi bir sağlık hizmeti alması anlamına geleceğini söyledi.
Trump, Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, ülkedeki en büyük 17 ilaç üreticisi firmadan 14'ü ile ilaç fiyatlarını düşürme konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.
