Trump kendi adıyla 'uygun fiyatlı ilaç' satın alınabilecek siteyi duyurdu

06.02.2026
ABD Başkanı Donald Trump, kendi adını taşıyan ilaç sitesinin duyurusunu yaptı. Duyuruda Trump, uygun fiyatlı ilaçların alınabileceği "TrumpRx.gov" internet sitesinin halkın erişimine açıldığını söyledi. Ayrıca Trump, büyük bir seçim vaadini yerine getirdiğini belirtti.Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz de bu doğrudan satış hizmetinin milyonlarca Amerikalının daha iyi bir sağlık hizmeti alması anlamına geleceğini söyledi.Trump, Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, ülkedeki en büyük 17 ilaç üreticisi firmadan 14'ü ile ilaç fiyatlarını düşürme konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.
