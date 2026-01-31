Türkiye
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: İstanbul ve Ankara dahil bir çok ilde uygunsuzluk tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelledi.Bakanlığın yayımladığı verilere göre, denetimler kapsamında bazı ürünlerde tohum yağlarının zeytinyağına karıştırılması, bitkisel yağların tereyağı ve peynir gibi ürünlerde kullanılması, kanatlı etinin dana eti olarak sunulması, sakadat (taşlık) tespiti ve baharatlarda domates ilavesiyle izin verilmeyen boya kullanımı gibi uygunsuzluklar belirlendi.Güncellenen listede Aydın, İzmir, Manisa, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Ordu, Erzurum, Gaziantep ve Tekirdağ gibi birçok ilde faaliyet gösteren işletmeler yer aldı. Uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin isimleri, markaları ve üretim yerleri şu şekilde;
00:09 31.01.2026
Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelledi.
Bakanlığın yayımladığı verilere göre, denetimler kapsamında bazı ürünlerde tohum yağlarının zeytinyağına karıştırılması, bitkisel yağların tereyağı ve peynir gibi ürünlerde kullanılması, kanatlı etinin dana eti olarak sunulması, sakadat (taşlık) tespiti ve baharatlarda domates ilavesiyle izin verilmeyen boya kullanımı gibi uygunsuzluklar belirlendi.
Güncellenen listede Aydın, İzmir, Manisa, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Ordu, Erzurum, Gaziantep ve Tekirdağ gibi birçok ilde faaliyet gösteren işletmeler yer aldı.
Uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin isimleri, markaları ve üretim yerleri şu şekilde;
© Fotoğraf : Tarım ve Orman BakanlığıTaklit ve tağşiş listesi 1
Taklit ve tağşiş listesi 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2026
Taklit ve tağşiş listesi 1
© Fotoğraf : Tarım ve Orman Bakanlığı
© Fotoğraf : Tarım ve Orman BakanlığıTaklit ve tağşiş listesi 2
Taklit ve tağşiş listesi 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2026
Taklit ve tağşiş listesi 2
© Fotoğraf : Tarım ve Orman Bakanlığı
© Fotoğraf : Tarım ve Orman BakanlığıTaklit ve Tağşiş listesi 3
Taklit ve Tağşiş listesi 3 - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2026
Taklit ve Tağşiş listesi 3
© Fotoğraf : Tarım ve Orman Bakanlığı
