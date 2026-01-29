https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/merz-ukraynanin-hizli-ab-uyeligi-gercekci-degil-1103108111.html

Merz: Ukrayna’nın ‘hızlı AB üyeliği' gerçekçi değil

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna’nın yakın zamanda Avrupa Birliği’ne üye olmasının gerçekçi olmadığını belirtti. Merz, her aday ülkenin önce Kopenhag... 29.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100751548_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_fe4159f3f2ee2ad07e17e28b42419ed9.jpg

Die Zeit gazetesinin aktardığına göre Merz, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) liderleriyle gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın 2027 başında Avrupa Birliği’ne (AB) katılmasının mümkün olmadığını belirterek, böyle bir hızlı üyelik sürecinin “gerçekçi” olmadığını söyledi.Merz, bir ülkenin Avrupa Birliği’ne katılabilmesi için öncelikle Kopenhag Kriterleri olarak bilinen standartları karşılaması gerektiğini, bunun ise genellikle yıllar süren bir süreç olduğunu vurguladı.

