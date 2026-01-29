Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/merz-ukraynanin-hizli-ab-uyeligi-gercekci-degil-1103108111.html
Merz: Ukrayna’nın ‘hızlı AB üyeliği' gerçekçi değil
Merz: Ukrayna’nın ‘hızlı AB üyeliği' gerçekçi değil
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna’nın yakın zamanda Avrupa Birliği’ne üye olmasının gerçekçi olmadığını belirtti. Merz, her aday ülkenin önce Kopenhag... 29.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-29T01:10+0300
2026-01-29T01:10+0300
dünya
friedrich merz
almanya
sosyal demokrat parti (spd)
hristiyan sosyal birlik partisi (csu)
ukrayna
avrupa birliği
ab
kopenhag
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100751548_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_fe4159f3f2ee2ad07e17e28b42419ed9.jpg
Die Zeit gazetesinin aktardığına göre Merz, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) liderleriyle gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın 2027 başında Avrupa Birliği’ne (AB) katılmasının mümkün olmadığını belirterek, böyle bir hızlı üyelik sürecinin “gerçekçi” olmadığını söyledi.Merz, bir ülkenin Avrupa Birliği’ne katılabilmesi için öncelikle Kopenhag Kriterleri olarak bilinen standartları karşılaması gerektiğini, bunun ise genellikle yıllar süren bir süreç olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/macron-avrupa-ukrayna-konusunda-yurutulen-muzakerelere-tam-olarak-dahil-olmali-1103106619.html
almanya
ukrayna
kopenhag
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100751548_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_48d32903108882b1e4054720dc6789ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
friedrich merz, almanya, sosyal demokrat parti (spd), hristiyan sosyal birlik partisi (csu), ukrayna, avrupa birliği, ab, kopenhag, avrupa
friedrich merz, almanya, sosyal demokrat parti (spd), hristiyan sosyal birlik partisi (csu), ukrayna, avrupa birliği, ab, kopenhag, avrupa

Merz: Ukrayna’nın ‘hızlı AB üyeliği' gerçekçi değil

01:10 29.01.2026
© Utku UçrakFriedrich Merz
Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
© Utku Uçrak
Abone ol
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna’nın yakın zamanda Avrupa Birliği’ne üye olmasının gerçekçi olmadığını belirtti. Merz, her aday ülkenin önce Kopenhag kriterlerini karşılaması gerektiğini vurguladı.
Die Zeit gazetesinin aktardığına göre Merz, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) liderleriyle gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın 2027 başında Avrupa Birliği’ne (AB) katılmasının mümkün olmadığını belirterek, böyle bir hızlı üyelik sürecinin “gerçekçi” olmadığını söyledi.
Ukrayna'nın 1 Ocak 2027'de AB'ye katılması söz konusu değil. Bu kesinlikle imkansız
Merz, bir ülkenin Avrupa Birliği’ne katılabilmesi için öncelikle Kopenhag Kriterleri olarak bilinen standartları karşılaması gerektiğini, bunun ise genellikle yıllar süren bir süreç olduğunu vurguladı.
Ukrayna’yı Avrupa Birliği’ne yakınlaştırmak için aşamalı adımlar atabiliriz, bu her zaman mümkün. Ancak böylesine hızlı bir üyelik senaryosu kesinlikle gerçekçi değil.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
DÜNYA
Macron: Avrupa, Ukrayna konusunda yürütülen müzakerelere tam olarak dahil olmalı
Dün, 22:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала