https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/merz-ukraynanin-hizli-ab-uyeligi-gercekci-degil-1103108111.html
Merz: Ukrayna’nın ‘hızlı AB üyeliği' gerçekçi değil
Merz: Ukrayna’nın ‘hızlı AB üyeliği' gerçekçi değil
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna’nın yakın zamanda Avrupa Birliği’ne üye olmasının gerçekçi olmadığını belirtti. Merz, her aday ülkenin önce Kopenhag... 29.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-29T01:10+0300
2026-01-29T01:10+0300
2026-01-29T01:10+0300
dünya
friedrich merz
almanya
sosyal demokrat parti (spd)
hristiyan sosyal birlik partisi (csu)
ukrayna
avrupa birliği
ab
kopenhag
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100751548_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_fe4159f3f2ee2ad07e17e28b42419ed9.jpg
Die Zeit gazetesinin aktardığına göre Merz, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) liderleriyle gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın 2027 başında Avrupa Birliği’ne (AB) katılmasının mümkün olmadığını belirterek, böyle bir hızlı üyelik sürecinin “gerçekçi” olmadığını söyledi.Merz, bir ülkenin Avrupa Birliği’ne katılabilmesi için öncelikle Kopenhag Kriterleri olarak bilinen standartları karşılaması gerektiğini, bunun ise genellikle yıllar süren bir süreç olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/macron-avrupa-ukrayna-konusunda-yurutulen-muzakerelere-tam-olarak-dahil-olmali-1103106619.html
almanya
ukrayna
kopenhag
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100751548_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_48d32903108882b1e4054720dc6789ee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
friedrich merz, almanya, sosyal demokrat parti (spd), hristiyan sosyal birlik partisi (csu), ukrayna, avrupa birliği, ab, kopenhag, avrupa
friedrich merz, almanya, sosyal demokrat parti (spd), hristiyan sosyal birlik partisi (csu), ukrayna, avrupa birliği, ab, kopenhag, avrupa
Merz: Ukrayna’nın ‘hızlı AB üyeliği' gerçekçi değil
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna’nın yakın zamanda Avrupa Birliği’ne üye olmasının gerçekçi olmadığını belirtti. Merz, her aday ülkenin önce Kopenhag kriterlerini karşılaması gerektiğini vurguladı.
Die Zeit gazetesinin aktardığına göre Merz, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) liderleriyle gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın 2027 başında Avrupa Birliği’ne (AB) katılmasının mümkün olmadığını belirterek, böyle bir hızlı üyelik sürecinin “gerçekçi” olmadığını söyledi.
Ukrayna'nın 1 Ocak 2027'de AB'ye katılması söz konusu değil. Bu kesinlikle imkansız
Merz, bir ülkenin Avrupa Birliği’ne katılabilmesi için öncelikle Kopenhag Kriterleri olarak bilinen standartları karşılaması gerektiğini, bunun ise genellikle yıllar süren bir süreç olduğunu vurguladı.
Ukrayna’yı Avrupa Birliği’ne yakınlaştırmak için aşamalı adımlar atabiliriz, bu her zaman mümkün. Ancak böylesine hızlı bir üyelik senaryosu kesinlikle gerçekçi değil.