Trump, ulusa sesleniş konuşması yaptı
Trump, ulusa sesleniş konuşması yaptı
ABD Başkanı Donald Trump'ın , Beyaz Saray'dan yapacağı ulusa seslenişte yönetiminin 'tarihi başarılarını' ve yeni dönem politikalarını anlatması bekleniyor.

SON HABERLER
05:17 18.12.2025 (güncellendi: 05:37 18.12.2025)
ABD Başkanı Donald Trump'ın , Beyaz Saray’dan yapacağı ulusa seslenişte yönetiminin 'tarihi başarılarını' ve yeni dönem politikalarını anlatması bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’dan ulusa sesleniyor. Trump’ın, yönetiminin son dönemdeki 'tarihi başarılarını' anlatması ve önümüzdeki döneme ilişkin yeni politika mesajları verdi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, konuşmanın geçmiş kazanımların yanı sıra gelecek planlarına da odaklanacağını belirtmiş, Trump’ın kamuoyunu yeni döneme dair mesajlarla 'heyecanlandırabileceğini' söylemişti.

Trump'ın konuşması başladı

Ulusa sesleniş konuşmasında Trump, Leavitt'in bildirdiği gibi yönetimin başarılarından bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

Bir karmaşa devraldım ve bunu düzeltmek için çalışıyoruz. Sınırlarımız açıktı ve milyonlarca insan tarafından işgal edildik. Açık sınırları miras aldık ve bunları dünyanın en sıkı sınırlarına dönüştürdük, böylece en kötüden en iyiye geçtik. Biden yönetiminin yaptıklarının tekrar yaşanmasına izin verilemez.

Son dört yıldır ABD, yasadışı göçmenler, kariyer suçluları, şirket lobicileri, mahkumlar, teröristler ve her şeyden önemlisi, daha önce hiç görülmemiş düzeylerde bizden faydalanan yabancı ülkeler için savaşan politikacılar tarafından yönetildi

Gazze'deki savaşı bitirdik ve İran'ın nükleer gücünü ortadan kaldırdık. En kötü ticaret anlaşmalarını yaptık ve önceki tüm yönetimlerden daha fazla olumlu değişiklik başardık. Uyuşturucu akışı yüzde 94 azaldı. Biz dünyanın en büyük ülkesiyiz ve Amerikan halkının altın çağını yaşıyoruz.

Rekor düzeyde 18 trilyon dolarlık yatırım sağladık, bu da iş ve ücret artışı anlamına geliyor. Birkaç kısa ay içinde en kötü durumdan en iyi duruma geçtik. Yüksek fiyatları düşürüyorum ve bunu çok hızlı bir şekilde yapıyorum. Biz en çekici ülkeyiz ve gelecek yıl bu yıl kabul edilen vergi indirimlerinin sonuçlarını göreceğiz.

Bir milyondan fazla ABD askeri Noel'den önce mali ikramiye alacak. Ordumuza katılmak isteyenlerin sayısı rekor seviyede. 10 ayda 8 savaşı bitirdim, İran'ın nükleer tehdidini ortadan kaldırdım ve Gazze'deki savaşı sonlandırdım.

Son yedi aydır ülkemize hiçbir yasadışı göçmenin girmesine izin verilmedi; bu, herkesin kesinlikle imkansız dediği bir başarıydı. Joe Biden'ın sınırın kapatılmasına yardımcı olacak bir yasa çıkarılması gerektiğini söylediğini hatırlıyor musunuz?

Misyonumuz Amerika'yı yeniden büyük yapmak.

Trump'ın konuşması yaklaşık 18 dakika sürdü.

Neler olmuştu?

Ulusa sesleniş konuşmasından bir kaç saat önce Trump, Venezüella'nın ABD petrolüne el koyduğunu öne sürerek söz konusu petrolü geri istediklerini söyledi.
Ukrayna konusunda ise Trump, çözüme yaklaşıldığı görüşünü dile getirmiş, "“Onlar (Ukraynalılar) artık bu toprakları kaybetti. Doğrusu bu topraklar kaybedildi” ifadelerini kullanmıştı.
Son dönemlerde Trump, yabancı uyrukluların ABD’ye girişini daha da kısıtlayan yeni bir bildiriye imza atarak göç politikalarını sertleştirmişti.
