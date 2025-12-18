Trump, ulusa sesleniş konuşması yaptı

Bir karmaşa devraldım ve bunu düzeltmek için çalışıyoruz. Sınırlarımız açıktı ve milyonlarca insan tarafından işgal edildik. Açık sınırları miras aldık ve bunları dünyanın en sıkı sınırlarına dönüştürdük, böylece en kötüden en iyiye geçtik. Biden yönetiminin yaptıklarının tekrar yaşanmasına izin verilemez.

Son dört yıldır ABD, yasadışı göçmenler, kariyer suçluları, şirket lobicileri, mahkumlar, teröristler ve her şeyden önemlisi, daha önce hiç görülmemiş düzeylerde bizden faydalanan yabancı ülkeler için savaşan politikacılar tarafından yönetildi

Gazze'deki savaşı bitirdik ve İran'ın nükleer gücünü ortadan kaldırdık. En kötü ticaret anlaşmalarını yaptık ve önceki tüm yönetimlerden daha fazla olumlu değişiklik başardık. Uyuşturucu akışı yüzde 94 azaldı. Biz dünyanın en büyük ülkesiyiz ve Amerikan halkının altın çağını yaşıyoruz.

Rekor düzeyde 18 trilyon dolarlık yatırım sağladık, bu da iş ve ücret artışı anlamına geliyor. Birkaç kısa ay içinde en kötü durumdan en iyi duruma geçtik. Yüksek fiyatları düşürüyorum ve bunu çok hızlı bir şekilde yapıyorum. Biz en çekici ülkeyiz ve gelecek yıl bu yıl kabul edilen vergi indirimlerinin sonuçlarını göreceğiz.

Bir milyondan fazla ABD askeri Noel'den önce mali ikramiye alacak. Ordumuza katılmak isteyenlerin sayısı rekor seviyede. 10 ayda 8 savaşı bitirdim, İran'ın nükleer tehdidini ortadan kaldırdım ve Gazze'deki savaşı sonlandırdım.

Son yedi aydır ülkemize hiçbir yasadışı göçmenin girmesine izin verilmedi; bu, herkesin kesinlikle imkansız dediği bir başarıydı. Joe Biden'ın sınırın kapatılmasına yardımcı olacak bir yasa çıkarılması gerektiğini söylediğini hatırlıyor musunuz?

Misyonumuz Amerika'yı yeniden büyük yapmak.