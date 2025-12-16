Londra’nın en iyi restoranları listesinde sürpriz Türk lezzeti: Neco Tantuni dördüncü oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/londranin-en-iyi-restoranlari-listesinde-surpriz-turk-lezzeti-neco-tantuni-dorduncu-oldu-1101843997.html

Londra’nın en iyi restoranlarının yer aldığı listelerde genellikle Michelin yıldızlı mekanların öne çıkması beklenir. Ancak bu kez kuzey Londra’da, mütevazı bir Türk lokantası, kentin gastronomi devlerini geride bıraktı.

Aile işletmesi Neco Tantuni, Londra’nın popüler gastronomi dergilerinden Vittles tarafından hazırlanan ve 99 restorandan oluşan listede dördüncü sıraya yerleşti. Türk sokak mutfağına, özellikle de Mersin mutfağına odaklanan mekan, The Ledbury, Ikoyi ve The Ritz gibi Michelin yıldızlı restoranlarla aynı listede üst sıralarda yer aldı.Restoranın işletmecilerinden Eren Kaya, aldıkları derece karşısında şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: “Tamamen şoktayım.”Kaya, Enfield’ın gözden uzak bir köşesinde bulunan restoranlarının bu noktaya gelmesinde ailesinin yıllardır süren yoğun emeğinin belirleyici olduğunu söyledi.Küçük mekan, büyük lezzetEskiden ‘greasy spoon’ olarak adlandırılan, yani ucuz ve salaş bir esnaf lokantası olan dükkan, zamanla Londra’nın gözde yemek duraklarından biri hâline geldi.Yaklaşık 20 kişilik oturma kapasitesine sahip olan Neco Tantuni’de, tantuninin müşterilerin gözü önünde hazırlanması mekanın en dikkat çekici özelliklerinden biri.199 sterlinlik menüyü geride bıraktıNeco Tantuni, üç Michelin yıldızlı Core ve The Ledbury gibi restoranların üzerinde yer alırken, fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. İki kişi restorandan 25 pound altında doyurucu bir şekilde ayrılabilirken, The Ritz’te tadım menülerinin fiyatı 199 pound'dan başlıyor.Eren Kaya’ya göre başarının sırrı lüks değil: Kaya, annesi Hafîze Kaya’nın Michelin yıldızlı mutfaklarda eğitim almadan, tamamen el emeğiyle bu noktaya gelmiş olmasından gurur duyduğunu söylüyor.Yedi yıl önce kapılarını açan Neco Tantuni’nin bu başarısı, Londra’daki Türk toplumu için de ayrı bir anlam taşıyor. Kaya, “Türk toplumu Londra’nın çok büyük bir parçası. Bence birçok insan bu başarıyla gurur duyacaktır” diyor.

