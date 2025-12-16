Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/londranin-en-iyi-restoranlari-listesinde-surpriz-turk-lezzeti-neco-tantuni-dorduncu-oldu-1101843997.html
Londra’nın en iyi restoranları listesinde sürpriz Türk lezzeti: Neco Tantuni dördüncü oldu
Londra’nın en iyi restoranları listesinde sürpriz Türk lezzeti: Neco Tantuni dördüncü oldu
Sputnik Türkiye
Londra’nın en iyi restoranlarının yer aldığı listelerde genellikle Michelin yıldızlı mekanların öne çıkması beklenir. Ancak bu kez kuzey Londra’da, mütevazı bir Türk lokantası, kentin gastronomi devlerini geride bıraktı.
2025-12-16T13:27+0300
2025-12-16T13:45+0300
yaşam
londra
michelin
mersin
tantuni
neco tantuni
türk lezzetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101843688_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_16b79cc81337ceb43118321e933a3c34.jpg
Aile işletmesi Neco Tantuni, Londra’nın popüler gastronomi dergilerinden Vittles tarafından hazırlanan ve 99 restorandan oluşan listede dördüncü sıraya yerleşti. Türk sokak mutfağına, özellikle de Mersin mutfağına odaklanan mekan, The Ledbury, Ikoyi ve The Ritz gibi Michelin yıldızlı restoranlarla aynı listede üst sıralarda yer aldı.Restoranın işletmecilerinden Eren Kaya, aldıkları derece karşısında şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: “Tamamen şoktayım.”Kaya, Enfield’ın gözden uzak bir köşesinde bulunan restoranlarının bu noktaya gelmesinde ailesinin yıllardır süren yoğun emeğinin belirleyici olduğunu söyledi.Küçük mekan, büyük lezzetEskiden ‘greasy spoon’ olarak adlandırılan, yani ucuz ve salaş bir esnaf lokantası olan dükkan, zamanla Londra’nın gözde yemek duraklarından biri hâline geldi.Yaklaşık 20 kişilik oturma kapasitesine sahip olan Neco Tantuni’de, tantuninin müşterilerin gözü önünde hazırlanması mekanın en dikkat çekici özelliklerinden biri.199 sterlinlik menüyü geride bıraktıNeco Tantuni, üç Michelin yıldızlı Core ve The Ledbury gibi restoranların üzerinde yer alırken, fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. İki kişi restorandan 25 pound altında doyurucu bir şekilde ayrılabilirken, The Ritz’te tadım menülerinin fiyatı 199 pound'dan başlıyor.Eren Kaya’ya göre başarının sırrı lüks değil: Kaya, annesi Hafîze Kaya’nın Michelin yıldızlı mutfaklarda eğitim almadan, tamamen el emeğiyle bu noktaya gelmiş olmasından gurur duyduğunu söylüyor.Yedi yıl önce kapılarını açan Neco Tantuni’nin bu başarısı, Londra’daki Türk toplumu için de ayrı bir anlam taşıyor. Kaya, “Türk toplumu Londra’nın çok büyük bir parçası. Bence birçok insan bu başarıyla gurur duyacaktır” diyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/dunyanin-en-iyi-100-tatlisi-belli-oldu-1-sirada-turkiyeden-bir-lezzet-yer-aldi-1101797448.html
londra
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101843688_120:0:840:540_1920x0_80_0_0_a06a543e380e4d20006de057f0c11fc0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
neco tantuni, londra, türk lokantası, en iyi restoranlar, tantuni, künefe, mersin tatları, türk lezzetleri, haberler, gastronomi haberleri
neco tantuni, londra, türk lokantası, en iyi restoranlar, tantuni, künefe, mersin tatları, türk lezzetleri, haberler, gastronomi haberleri

Londra’nın en iyi restoranları listesinde sürpriz Türk lezzeti: Neco Tantuni dördüncü oldu

13:27 16.12.2025 (güncellendi: 13:45 16.12.2025)
Neco Tantuni/Londra
Neco Tantuni/Londra - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
Abone ol
Londra’nın en iyi restoranlarının yer aldığı listelerde genellikle Michelin yıldızlı mekanların öne çıkması beklenir. Ancak bu kez kuzey Londra’da, 20 kişi kapasiteli mütevazı bir Türk lokantası, kentin gastronomi devlerini geride bıraktı.
Aile işletmesi Neco Tantuni, Londra’nın popüler gastronomi dergilerinden Vittles tarafından hazırlanan ve 99 restorandan oluşan listede dördüncü sıraya yerleşti. Türk sokak mutfağına, özellikle de Mersin mutfağına odaklanan mekan, The Ledbury, Ikoyi ve The Ritz gibi Michelin yıldızlı restoranlarla aynı listede üst sıralarda yer aldı.
Restoranın işletmecilerinden Eren Kaya, aldıkları derece karşısında şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: “Tamamen şoktayım.”
Kaya, Enfield’ın gözden uzak bir köşesinde bulunan restoranlarının bu noktaya gelmesinde ailesinin yıllardır süren yoğun emeğinin belirleyici olduğunu söyledi.

Küçük mekan, büyük lezzet

Eskiden ‘greasy spoon’ olarak adlandırılan, yani ucuz ve salaş bir esnaf lokantası olan dükkan, zamanla Londra’nın gözde yemek duraklarından biri hâline geldi.
Yaklaşık 20 kişilik oturma kapasitesine sahip olan Neco Tantuni’de, tantuninin müşterilerin gözü önünde hazırlanması mekanın en dikkat çekici özelliklerinden biri.
Menünün yıldızı olan tantuni, kuzu ya da tavuk etiyle hazırlanıyor. Buharda pişirilen et, baharat ve yağla büyük bir tavada harmanlanıyor, ardından ev yapımı lavaşla servis ediliyor.

199 sterlinlik menüyü geride bıraktı

Neco Tantuni, üç Michelin yıldızlı Core ve The Ledbury gibi restoranların üzerinde yer alırken, fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. İki kişi restorandan 25 pound altında doyurucu bir şekilde ayrılabilirken, The Ritz’te tadım menülerinin fiyatı 199 pound'dan başlıyor.
Neco Tantuni/Londra
Neco Tantuni/Londra - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
Neco Tantuni/Londra
Eren Kaya’ya göre başarının sırrı lüks değil:

Önemli olan sıcaklık, samimiyet ve insanların kendini rahat hissedebilmesi.

Kaya, annesi Hafîze Kaya’nın Michelin yıldızlı mutfaklarda eğitim almadan, tamamen el emeğiyle bu noktaya gelmiş olmasından gurur duyduğunu söylüyor.
Yedi yıl önce kapılarını açan Neco Tantuni’nin bu başarısı, Londra’daki Türk toplumu için de ayrı bir anlam taşıyor. Kaya, “Türk toplumu Londra’nın çok büyük bir parçası. Bence birçok insan bu başarıyla gurur duyacaktır” diyor.
Hatay künefesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2025
YAŞAM
Dünyanın en iyi 100 tatlısı belli oldu: Birinci, beşinci ve altıncı sırada Türk lezzetleri yer aldı
Dün, 10:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала