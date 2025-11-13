https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/rubio-abdye-gore-rusya-ukraynadaki-krizin-cozumunu-istemiyor-1100953340.html
Rubio: ABD'ye göre Rusya, Ukrayna'daki krizin çözümünü istemiyor
Rubio: ABD’ye göre Rusya, Ukrayna’daki krizin çözümünü istemiyor
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'ın değerlendirmelerine göre Rusya'nın Ukrayna'daki krizin barışçıl çözümünü istemediğini öne sürdü. Kremlin... 13.11.2025
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’ın mevcut değerlendirmelerine göre Rusya’nın Ukrayna’daki krizin barışçıl bir şekilde çözülmesini istemediğini ileri sürdü.Rubio, “Şu anda yapabileceğimiz değerlendirme tam olarak budur.” ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise daha önce yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’da barışçıl bir çözümden yana olmaya devam ettiğini, ancak Avrupa ülkeleri ile Kiev yönetiminin bu yönde herhangi bir istek göstermediğini belirtmişti.Rusya ile Ukrayna, daha önce İstanbul’da üç tur doğrudan müzakere gerçekleştirmişti.Görüşmelerin sonucunda taraflar esir takası yapmış, Rusya ayrıca Kiev yönetimine ölen Ukraynalı askerlerin cenazelerini teslim etmişti. Bunun yanı sıra taraflar, çatışmanın çözümüne ilişkin mutabakat taslaklarını da karşılıklı olarak paylaşmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’ın mevcut değerlendirmelerine göre Rusya’nın Ukrayna’daki krizin barışçıl bir şekilde çözülmesini istemediğini ileri sürdü.
Rubio, “Şu anda yapabileceğimiz değerlendirme tam olarak budur.” ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise daha önce yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’da barışçıl bir çözümden yana olmaya devam ettiğini, ancak Avrupa ülkeleri ile Kiev yönetiminin bu yönde herhangi bir istek göstermediğini belirtmişti.
Rusya ile Ukrayna, daha önce İstanbul’da üç tur doğrudan müzakere gerçekleştirmişti.
Görüşmelerin sonucunda taraflar esir takası yapmış, Rusya ayrıca Kiev yönetimine ölen Ukraynalı askerlerin cenazelerini teslim etmişti. Bunun yanı sıra taraflar, çatışmanın çözümüne ilişkin mutabakat taslaklarını da karşılıklı olarak paylaşmıştı.