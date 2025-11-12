https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/epsteinin-e-postalarinda-trump-adi-bircok-kez-gectigi-ortaya-cikti-1100938976.html

Epstein’in e-postalarında Trump adı birçok kez geçtiği ortaya çıktı

Epstein'in e-postalarında Trump adı birçok kez geçtiği ortaya çıktı

Cinsel istismar suçundan hüküm giyen ve hapishanede intihar eden Jeffrey Epstein’in yeni yayımlanan özel yazışmalarında, Trump’ın adının birçok kez geçtiği ortaya çıktı.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’ndeki Demokratlar tarafından açıklanan e-postalara göre, Epstein son 15 yılda yakın çevresinden Ghislaine Maxwell ve gazeteci-yazar Michael Wolff’a gönderdiği mesajlarda ABD Başkanı Donald Trump’tan sıkça bahsetti.‘Trump onları biliyordu’Epstein’in e-postalarında, Trump’ın Epstein’in insan kaçakçılığı ağı kapsamında mağdur olarak tanımlanan bir kadınla uzun süre vakit geçirdiğini öne sürdüğü ve ayrıca “Trump kızları biliyordu” ifadesini kullandığı görülüyor.2 Nisan 2011 tarihli bir e-postada Epstein’in, Maxwell’e şöyle yazdığı görülüyor:Maxwell ise bu mesaja “Bunu ben de düşünüyordum” diye yanıt vermiş.Maxwell, bu yıl başında ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche’a verdiği ifadede, “Başkan’ı hiçbir uygunsuz ortamda görmedim. Epstein’in evinde olduğunu da hatırlamıyorum” dedi. Maxwell, Trump’ın her zaman 'kibar davrandığını' ve sosyal ortamlarda 'tam bir centilmen' olduğunu söyledi.23 bin belge arasındaE-postalar, bu yılın başında Epstein’in mirasından talep edilen 23 bin belge arasında yer aldı. Belgeler Trump’ın başkanlık döneminden önceki yıllara ait ve eski başkanın doğrudan bu yazışmalara dahil olmadığı belirtildi. Trump’a yöneltilmiş herhangi bir suçlama da bulunmuyor.

