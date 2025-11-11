Türkiye
SON DAKİKA | MSB: Türk kargo uçağı Gürcistan'da düştü
İBB iddianamesi Borsa'yı etkilemedi: Yatay seyrini korudu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 yükselişle 10.810,62 puandan başlarken, günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kazanarak 10.804,15 puana yükselmişti. Endeks, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iddianameye ise tepkisiz kalarak yatay seyrini korudu. Endeks tepki vermedi19 Mart'ta gözaltına alınarak sonrasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu ve 402 şüphelinin de yer aldığı 3.900 sayfalık İBB İddianamesi açıklandı. Ekonomim'in haberine göre, İmamoğlu'nun gözaltına alınması sürecinde 19 Mart ile birlikte 3 günde endekste yüzde 19,4 seviyesinde değer kaybı görülmüştü. Bugün açıklanan iddianame sonrasında ise endeks tepki vermedi. 14:30 itibarıyla 10780 puan seviyesinde olan BIST 100 endeksi 15:00 itibarıyla 10755 seviyelerinde işlem gördü.
15:15 11.11.2025
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, İBB iddianamesine tepkisiz kaldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 yükselişle 10.810,62 puandan başlarken, günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kazanarak 10.804,15 puana yükselmişti. Endeks, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iddianameye ise tepkisiz kalarak yatay seyrini korudu.

Endeks tepki vermedi

19 Mart'ta gözaltına alınarak sonrasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu ve 402 şüphelinin de yer aldığı 3.900 sayfalık İBB İddianamesi açıklandı. Ekonomim'in haberine göre, İmamoğlu'nun gözaltına alınması sürecinde 19 Mart ile birlikte 3 günde endekste yüzde 19,4 seviyesinde değer kaybı görülmüştü. Bugün açıklanan iddianame sonrasında ise endeks tepki vermedi. 14:30 itibarıyla 10780 puan seviyesinde olan BIST 100 endeksi 15:00 itibarıyla 10755 seviyelerinde işlem gördü.
İBB iddianamesinde örgüt şeması bu görselle tanımlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
TÜRKİYE
İBB iddianamesi tamamlandı: 3 bin 900 sayfadan oluşan dosyada 402 şüpheli var, İmamoğlu'na 2 bin 352 yıl hapis talebi
14:42

