Hindistan'da büyük patlama: En az 8 kişi hayatını kaybetti

Yeni Delhi’de Kızıl Kale metro istasyonu yakınında meydana gelen güçlü patlamada en az sekiz kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer... 10.11.2025, Sputnik Türkiye

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’deki Kızıl Kale (Red Fort) metro istasyonu yakınlarında meydana gelen patlamada en az sekiz kişi yaşamını yitirdi.NDTV televizyonu ise günün erken saatlerinde polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, güçlü patlamada en az beş kişinin öldüğünü, 11 kişinin ise yaralandığını aktarmıştı.Güncellenen bilgilere göre patlama, Red Fort metro istasyonunun 1 numaralı girişinin yakınında meydana geldi. Patlama sonucu çevredeki dört araç alev alarak hasar gördü. Olay yerine yaklaşık 15 itfaiye aracı sevk edildi. Polis, tüm bölgeyi güvenlik kordonuna aldı ve trafik akışını durdurdu.Patlamanın nedeni ise henüz belirlenemedi. Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı:Ayrıca, patlamayla bağlantılı olarak en az bir kişi gözaltına alındı.Başbakan Modi açıklama yaptıHindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabndan İçişleri Bakanı ve diğer yetkililerle sürekli temas halinde olduğunu belirterek, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa dileklerini iletti:

