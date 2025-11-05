Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Bu iki ülke dahil edilmeden konu yerinden kıpırdamaz

Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, röportajda, ABD-Rusya arasında Stratejik Saldırı Silahları Anlaşması konusundaki diyaloğun İngiltere ve Fransa'nın katılımı olmadan ilerlemeyeceğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması konusunda ABD ile yürütülecek diyaloğun, İngiltere ve Fransa’nın dahil edilmeden ilerlemeyeceğini söyledi. Gruşko, verdiği röportajda Moskova’nın stratejik güvenlik konusunda diyalog için Londra ve Paris’in sürece dahil edilmesini gerekli görüp görmediği sorusunu, şöyle yanıtladı:Ayrıca Gruşko, gelecekte nükleer cephaneliklerin azaltılmasına yönelik somut bir diyalog başlatılması durumunda, İngiltere ve Fransa’nın sürece katılmaması halinde ilerleme sağlanamayacağını, “Bu iki ülke dahil edilmeden konu yerinden kıpırdamaz.” sözleriyle vurguladı.Rus diplomat ayrıca, ABD’nin İngiltere’ye yeniden NATO’nun ‘ortak nükleer görevleri’ kapsamında özel mühimmat konuşlandırmaya başladığına işaret etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/peskov-ne-rusya-ne-de-cin-herhangi-bir-nukleer-denemeyi-yeniden-baslatmis-degil-1100739323.html
04:07 05.11.2025
© Sputnik / Илья Питалев
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
© Sputnik / Илья Питалев
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması konusunda ABD ile yürütülecek diyaloğun, İngiltere ve Fransa’nın dahil edilmeden ilerlemeyeceğini söyledi.
Gruşko, verdiği röportajda Moskova’nın stratejik güvenlik konusunda diyalog için Londra ve Paris’in sürece dahil edilmesini gerekli görüp görmediği sorusunu, şöyle yanıtladı:
“Böylesi bir diyaloğun herhangi bir aşamasında NATO ülkelerinin toplam nükleer potansiyelini hesaba katmak zorundayız”
Ayrıca Gruşko, gelecekte nükleer cephaneliklerin azaltılmasına yönelik somut bir diyalog başlatılması durumunda, İngiltere ve Fransa’nın sürece katılmaması halinde ilerleme sağlanamayacağını, “Bu iki ülke dahil edilmeden konu yerinden kıpırdamaz.” sözleriyle vurguladı.
Rus diplomat ayrıca, ABD’nin İngiltere’ye yeniden NATO’nun ‘ortak nükleer görevleri’ kapsamında özel mühimmat konuşlandırmaya başladığına işaret etti.
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
DÜNYA
Peskov: Ne Rusya ne de Çin herhangi bir nükleer denemeyi yeniden başlatmış değil
03:39
