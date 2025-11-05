https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-gruskobu-iki-ulke-dahil-edilmeden-konu-yerinden-kipirdamaz-1100739450.html

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Bu iki ülke dahil edilmeden konu yerinden kıpırdamaz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, röportajda, ABD-Rusya arasında Stratejik Saldırı Silahları Anlaşması konusundaki diyaloğun İngiltere ve... 05.11.2025, Sputnik Türkiye

dünya

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması konusunda ABD ile yürütülecek diyaloğun, İngiltere ve Fransa’nın dahil edilmeden ilerlemeyeceğini söyledi. Gruşko, verdiği röportajda Moskova’nın stratejik güvenlik konusunda diyalog için Londra ve Paris’in sürece dahil edilmesini gerekli görüp görmediği sorusunu, şöyle yanıtladı:Ayrıca Gruşko, gelecekte nükleer cephaneliklerin azaltılmasına yönelik somut bir diyalog başlatılması durumunda, İngiltere ve Fransa’nın sürece katılmaması halinde ilerleme sağlanamayacağını, “Bu iki ülke dahil edilmeden konu yerinden kıpırdamaz.” sözleriyle vurguladı.Rus diplomat ayrıca, ABD’nin İngiltere’ye yeniden NATO’nun ‘ortak nükleer görevleri’ kapsamında özel mühimmat konuşlandırmaya başladığına işaret etti.

SON HABERLER

