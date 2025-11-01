https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/bakan-fidan-rusya-ukrayna-arasinda-istanbulda-dorduncu-bir-tur-gorusmeye-ev-sahipligi-yapmaya-1100667409.html

Bakan Fidan: Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da dördüncü bir tur görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazırız

Bakan Fidan: Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da dördüncü bir tur görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World Forum 2025'te yaptığı konuşmasında, Rusya ve Ukrayna arasındaki dördüncü görüşmeye ve olası bir liderler zirvesine... 01.11.2025, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Ukrayna'da barışçıl bir çözüme giden yolda diplomasinin geçerli bir yol olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla, İstanbul'da dördüncü bir tur görüşmeye ve olası bir liderler zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz." dedi.İstanbul'da ev sahipliği yapmaya hazırız Fidan, "Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere" temasıyla dünyanın dört bir yanından liderleri ve uzmanları İstanbul'da bir araya getiren TRT World Forum 2025'te "Yüksek Riskli Diplomasinin Dönüşü: Orta Güçler ve Yükselen Çok Kutuplu Düzen" başlıklı oturumun açılışında konuştu. Fidan, Türkiye'nin bölgesel ve küresel barış ve istikrara kritik katkılarının bir diğer örneğinin de Rusya-Ukrayna Krizi'ni çözme çabaları olduğunu belirterek, her iki tarafla da yapıcı diyaloğu sürdüren bir ülke olarak Türkiye'nin İstanbul süreci aracılığıyla tarafların müzakere masasına dönüşlerini başarıyla kolaylaştırdığını, bunun üç tur görüşme, esir değişimleri ve taraflar arasında doğrudan diyaloğun yeniden kurulması da dahil olmak üzere somut sonuçlar ürettiğini söyledi.Bakan Fidan, "Ukrayna'da barışçıl bir çözüme giden yolda diplomasinin geçerli bir yol olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla, İstanbul'da dördüncü bir tur görüşmeye ve olası bir liderler zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.Kesinlikle 'belirsizlik' olurFidan, TRT World Forum 2024'te yapılan analizleri hatırlatarak şunları dile getirdi: Türkiye'nin vizyonu çok açıkFidan, Türkiye'nin vizyonunun açık olduğunu vurgulayarak, "Açık bir şekilde kurumlarla birlikteyiz, diyaloğa ve çok yönlülüğe açığız. Bu zorlu zamanlarda birliği bir arada tutmak istiyoruz, ortak güvenlik ve geleceğin refahı için. Kolektif aksiyonlarla birlikte, paylaşılan sorumluluklarla ve stratejik öngörülerle birlikte ilerleyebiliriz." dedi. İlk olarak küresel işbirlikleri ve sinerji ile bağlı güçlü bir uluslararası sistem reformuna ihtiyaç olduğunu kaydeden Fidan, bölgesel sahiplik alanında da işbirliğinin artırılması gerektiğine dikkati çekti.Fidan, Birleşmiş Milletler'in (BM) verimliliğinin artırılması gerektiğine işaret ederek, "Günümüzde biz kuralların olmamasından dolayı zorluk çekmiyoruz. Uygulamaların eşit olmamasından dolayı sorun çekiyoruz " ifadelerini kullandı.Türkiye'nin daha demokratik bir şekilde ilerlemek istediğini söyleyen Fidan, "Güvenlik Konseyi'nde de birkaç kişiye ayrıcalık sağlanması yerine herkese hizmet sağlanması konusu gündeme getirilmişti. Sistemin hayatiliği için bu çok önemli. Adaletli bir şekilde bizim temsilcilere ihtiyacımız var. Yeni etkiler ve yeni güçler artıyor ve yeni hiyerarşiler tekrardan tanımlanıyor." diye konuştu.Fidan, uluslararası düzenin hala dengesini aradığını belirterek, "Burada yeni yönlü işbirliklerine ve kurumlara ihtiyacımız var. Türkiye bunu daha çeşitli bir şekilde sunmak için ve küresel bir şekilde katılım sağlamak için çok çalışıyor." dedi.Gazze'de ateşkesin tam olarak uygulanmasını sağlamalıyız Bakan Fidan, "Ateşkes anlaşması, İsrail'in devam eden saldırganlığı nedeniyle kırılganlığını korusa da Gazze'deki insani felaketi sona erdirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Ateşkesin tam olarak uygulanmasını sağlamalıyız. Ancak ateşkes kesinlikle kendi başına bir amaç değildir. Bölgede adil ve kalıcı bir barış ancak iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle sağlanabilir." diye konuştu.Bu nedenle Şarm El Şeyh'te oluşan ivmeyi ilerletmek için Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesini sağlamaları gerektiğini ifade eden Fidan, sürecin uygulanmasının, ilgili tüm tarafların ve imzacıların aktif katılımıyla kararlı bir şekilde yürütüldüğünü, sürecin meşruiyeti ve sürdürülebilirliğinin uluslararası kurumlar aracılığıyla sağlandığını kaydetti.

