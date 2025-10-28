https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/bilim-insanlari-acikladi-gunde-15-dakikalik-yuruyus-kalp-riskini-ucte-iki-azaltiyor-1100539386.html
Bilim insanları açıkladı: Günde 15 dakikalık yürüyüş kalp riskini üçte iki azaltıyor
Yeni araştırma, '10 bin adım' kuralını çürüttü: Süreklilik, sayımdan daha önemli. Her gün 10-15 dakikalık tempolu yürüyüşler, kalp hastalığı riskini kısa ve... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
Yeni araştırma, '10 bin adım' kuralını çürüttü: Süreklilik, sayımdan daha önemli. Her gün 10-15 dakikalık tempolu yürüyüşler, kalp hastalığı riskini kısa ve dağınık yürüyüşlere göre üçte iki oranında azaltıyor.
Avustralya’daki Sydney Üniversitesi ile İspanya’daki Universidad Europea’dan bilim insanları, uzun ve kesintisiz yürüyüşlerin kalp sağlığını kısa ve sık yürüyüşlerden çok daha fazla koruduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, yürüyüşün süresi ve ritmi, atılan toplam adım sayısından daha önemli.
10 dakikalık yürüyüş bile fark yaratıyor
Araştırma, günde 8 bin adımdan az yürüyen 33 bini aşkın kişiyi sekiz yıl boyunca izledi. Sonuçlar çarpıcıydı. Her gün 10 ila 15 dakikalık yürüyüş yapanların kalp krizi veya felç geçirme riski yalnızca yüzde 4, sadece 5 dakikalık kısa yürüyüşlerle yetinenlerde ise yüzde 13 olarak tespit edildi.
'10 bin adım' kuralı şart değil
Uzmanlara göre, sağlıklı kalmak için 10 bin adım atmak gerekmiyor. Asıl farkı yaratan, düzenli ve tempolu yürüyüş. Her gün yalnızca 10-15 dakikalık bir yürüyüş bile, kalp krizi riskini ciddi ölçüde düşürebiliyor. Prof. Emmanuel Stamatakis konuyla ilgili “Toplam adıma değil, yürüyüşün nasıl yapıldığına odaklanmalıyız. Sürekli ve kararlı adımlar, kalp için en güçlü ilaç” dedi.
Uzmanlar, yürüyüş alışkanlığında yapılacak küçük değişikliklerin uzun vadede büyük fark yaratabileceğini vurguladı.