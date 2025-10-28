Türkiye
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
AFAD paylaştı: Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD paylaştı: Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının 12.92 kilometre
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan son dakika deprem açıklaması geldi.AFAD, saat 13.53’te merkez üssü Osmaniye’nin Sumbas ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Depremin, yerin 12.92 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
14:21 28.10.2025
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının 12.92 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan son dakika deprem açıklaması geldi.
AFAD, saat 13.53’te merkez üssü Osmaniye’nin Sumbas ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin, yerin 12.92 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
