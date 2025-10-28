https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/afad-paylasti-osmaniyede-39-buyuklugunde-deprem-1100545759.html
AFAD paylaştı: Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem
2025-10-28T14:21+0300
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan son dakika deprem açıklaması geldi.AFAD, saat 13.53’te merkez üssü Osmaniye’nin Sumbas ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Depremin, yerin 12.92 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan son dakika deprem açıklaması geldi.
AFAD, saat 13.53’te merkez üssü Osmaniye’nin Sumbas ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin, yerin 12.92 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.