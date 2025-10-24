https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/cumhurbaskani-erdogan-misafirlerimize-mevsim-ne-ise-ona-gore-misirsa-misir-kestaneyse-kestane-hep-1100445118.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin–Trump görüşmesi açıklaması: 'Türkiye olarak her an ev sahipliğine hazırız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dış politikaya dair gelen soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yanıtladı:SORU - Gazze’de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazası sağlanabilecek mi? İhlallerin artması durumunda İsrail’e karşı nasıl bir uluslararası baskı kurulabilir? Bu ihlaller sürerken Gazze’ye yeterli insani yardım ulaştırılması ya da kentin yeniden inşası mümkün olabilecek mi? SORU: İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türk güvenlik personelinin Gazze'ye gitmesi konusunda güçlü görüşlerim var. Bunların ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz? Evet, biliyorsunuz” dedi. Gazze’de konuşlandırılması planlanan güçle ilgili müzakereler hangi aşamada? SORU: Körfez ülkelerine, Gazze’nin yeniden toparlanması, imarı yönünde katkı sunmak adına tavsiyeleriniz, telkinleriniz oldu mu? Bu anlamda Kuveyt, Katar, Umman’da güçlü bir irade gördünüz mü? Ellerini taşın altına koyacaklar mı? SORU- Yakın zamanda Budapeşte’de bir Amerika-Rusya zirvesi olacağı söylendi ama net bir tarih belirtilmedi. Anlaşılıyor ki konu askıya alındı. Rusya–Ukrayna krizinin çözümü için İstanbul formülünde hangi aşamadayız? SORU - Sayın Cumhurbaşkanım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan seçimleri Tufan Erhürman kazandı. Siz kendisini tebrik ettiniz. O da size teşekkür etti. Yeni dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Türkiye ilişkileri nasıl olur, nasıl değerlendirirsiniz? Haşlanmış mısır detayıSORU- NATO eski Genel Sekreteri Jens Stoltenberg anılarını yazdığı bir kitap çıkardı ve orada sizinle yaptığı görüşmelere de bir yer ayırdı, bazı örnekler verdi. Bu görüşmelerin çok samimi, havada geçtiğini vurguladı. Siz özellikle Batılı liderlerle yaptığınız görüşmelerde, yürüttüğünüz ilişkilerde bu tür samimi temasların Türkiye'nin tezlerini anlatma noktasında ne kadar katkı sağladığını düşünüyorsunuz? Haşlanmış mısır ikram etmişsiniz, hatırlıyor musunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna dair şu açıklamayı yaptı:"Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Kuveyt, Katar ve Umman’ı kapsayan Körfez ziyaretimizi tamamlamış bulunuyoruz. Hepinizin malumu olduğu üzere, dış politikamızda Körfez ülkeleriyle ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Bu ülkelerle münasebetlerimizi tesis ettiğimiz üst düzey mekanizmaları ve imzaladığımız anlaşmalarla pekiştiriyoruz. Körfezle ilişkilerimizin bir diğer boyutunu Kuveyt’in dönem başkanı olduğu Körfez İşbirliği Konseyi ile ilişkilerimiz oluşturuyor. Ziyaret ettiğimiz ülkelerin bu bağlamda, oynadıkları rol çok kıymetli. Konsey’le gündemimizdeki serbest ticaret anlaşmasının müzakerelerine uzun bir aradan sonra geçen yıl tekrar başlamıştık. Anlaşmanın tamamlanmasıyla Körfez’den gerek ticarette gerek karşılıklı yatırımlarda, önemli artış yaşanmasını temenni ediyoruz. Körfez turumuzun ilk ayağında değerli kardeşim Şeyh Meş’al’in davetine icabetle Kuveyt’i ziyaret ettik. Hatırlayacaksınız Şeyh Meş’al geçtiğimiz yıl mayıs ayında Ankara’ya resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Ben de hayatını kaybeden Emir Şeyh Sabah’ın vefatı üzerine Kuveyt’i son olarak 7 Ekim 2020’de ziyaret etmiştim. Şeyh Meş’al’in ziyaretinde çeşitli alanlarda iş birliğine dair 6 anlaşma imzalamıştık. Bu ziyaretimizde de ulaştırma, enerji ve yatırımlar anlamında 4 belgeyi daha kabul etmiş olduk. Şeyh Meş’al ile ticaret, yatırımlar, ulaştırma ve enerjinin yanı sıra, geçen yıl imzaladığımız “Devletten Devlete Satış Protokolü”nde yer alan savunma sanayii projelerini de değerlendirdik. Kuveyt’in ardından ziyaret ettiğimiz Katar’da 2014 yılında tesis ettiğimiz Yüksek Stratejik Komite toplantısının 11’incisini icra ettik. Katar ile ilişkilerimiz her düzeyde mükemmel şekilde seyrediyor. Şeyh Temim kardeşimle başkanlığını yaptığımız Yüksek Stratejik Komite toplantımızda, bu ilişkilerimizin durumunu her yıl mütalaa ediyoruz. Katar ile bölgesel konularda tam bir uyum içindeyiz. Son olarak Filistin, Suriye, Afganistan gibi çok önemli başlıklarda ortak girişimlerimizin neticelerine şahitlik ettiniz. İsrail’in Katar’a saldırısı sonrasında Doha’da düzenlenen İslam İş birliği Teşkilatı Arap Ligi Zirvesi’ne de katılmıştık. İkili planda ise ticaret ve yatırımlar bağlamında iş birliğimiz güçlenerek devam ediyor. Bu ziyaretimizde de 4 belgeyi daha kabul ettik. Savunma sanayii ve güvenlik iş birliği gibi konuları da değerlendirdik. Değerli arkadaşlar, Katar’ın ardından Umman Sultanı Heysem’in daveti üzerine Körfez turumuzun son ayağı olan Umman’ı ziyaret ettik. En son 2005 yılında Başbakanlığım sırasında ziyaret ettiğim Umman’ı 20 yıl aradan sonra yeniden görmekten memnunum. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz yılın Kasım ayında Umman’dan ülkemize Devlet Başkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olmuştu. Bu vesileyle ticaret, yatırım, finans, dış politika, tarım gibi çeşitli alanlarda 10 anlaşma akdetmiştik. Sultan Heysem ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde savunma başta olmak üzere tüm alanlarda iş birliğimizi değerlendirdik. Aynı zamanda bölgemizdeki gelişmeler hakkında, kapsamlı şekilde fikir teatisinde bulunduk. Ülkelerimiz arasında, koordinasyon konseyi kurulmasını kararlaştırdık. Savunma sanayii, enerji, teknoloji, sanayi, yatırımlar gibi alanlarda 16 belgeyi daha imzaladık. Geçtiğimiz sene Umman vatandaşlarına tanıdığımız vize kolaylığına Umman tarafı da bu ziyaretimizde karşılık vermiş oldu. Vatandaşlarımız 1 Kasım’dan itibaren Umman’a ziyaretlerini belirli süreler için vizesiz gerçekleştirebilecek. Kıymetli arkadaşlar, bu turumuzda yerli elektrikli otomobilimiz TOGG’u Kuveyt ve Ummanlı kardeşlerimize hediye ettik. Katar ve Umman’da ayrıca savunma şirketlerimizin muhataplarıyla verimli görüşmeleri oldu."

