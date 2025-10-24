Türkiye
ABD'den Karayipler'de yeni saldırı, Hegseth'ten 'El Kaide muamelesi yapacağız' açıklaması
ABD’den Karayipler’de yeni saldırı, Hegseth’ten ‘El Kaide muamelesi yapacağız’ açıklaması
Pentagon şefi Pete Hegseth, cuma günü yaptığı açıklamada, ABD ordusunun gecede uyuşturucu taşıdığı şüphesi bulunan bir deniz aracına 10'uncu saldırısını düzenlediğini açıkladı. Hegseth, saldırı anlarının videosunu paylaştı.
Hegseth, sosyal medyada paylaştığı bir gönderide, söz konusu deniz aracının 'Tren de Aragua' çetesi tarafından işletildiğini ve ‘saldırının Karayipler'de gerçekleştirildiğini’ söyledi. Pentagon şefi, saldırılarda altı kişinin öldüğünü ve kartellere yönelik kampanyada ölü sayısının en az 46’ya yükseldiğini duyurdu.Saldırıların hızı son günlerde artış gösterdi. Eylül ayında başladıkları ilk dönemde birkaç haftada birken şimdi bir haftada üçe çıktı. Bu haftaki iki saldırı ayrıca doğu Pasifik'te gerçekleştirildi ve ordunun saldırı düzenlemeye istekli olduğu alanı genişletti.‘El Kaide muamelesi yapacağız’Hegseth’in sosyal medya açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Başkan Trump'ın talimatıyla, Savaş Bakanlığı gece boyunca, Karayip Denizi'nde uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve 'Terror Örgütü (DTO)' olarak tanımlanmış olan 'Tren de Aragua' (TdA) tarafından işletilen bir deniz aracına ölümcül bir kinetik saldırı düzenledi.İstihbaratımız tarafından verilen bilgiye göre göre söz konusu deniz aracı yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkilendirilmişti, bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı rotası boyunca seyahat ediyordu ve uyuşturucu taşıyordu. Saldırı sırasında teknede altı erkek 'narko terörist' bulunuyordu; saldırı uluslararası sularda gerçekleştirildi ve bu, ilk gece saldırısıydı. Altı teröristin tamamı öldürüldü ve bu saldırıda herhangi bir ABD personeli zarar görmedi.Eğer yarımküremizde uyuşturucu kaçıran bir 'narko teröristseniz', sizi El-Kaide'yi muamele ettiğimiz şekilde muamele edeceğiz. Gündüz veya Gece, sizi haritalandıracağız, insanlarını takip edeceğiz, peşinize düşeceğiz ve sizi öldüreceğiz.
Pentagon şefi Pete Hegseth, cuma günü yaptığı açıklamada, ABD ordusunun gecede uyuşturucu taşıdığı şüphesi bulunan bir deniz aracına 10'uncu saldırısını düzenlediğini açıkladı. Hegseth, saldırı anlarının videosunu paylaşırken, ‘kartellere El Kaide muamelesi yapacaklarını’ söyledi.
Hegseth, sosyal medyada paylaştığı bir gönderide, söz konusu deniz aracının 'Tren de Aragua' çetesi tarafından işletildiğini ve ‘saldırının Karayipler'de gerçekleştirildiğini’ söyledi. Pentagon şefi, saldırılarda altı kişinin öldüğünü ve kartellere yönelik kampanyada ölü sayısının en az 46’ya yükseldiğini duyurdu.
Saldırıların hızı son günlerde artış gösterdi. Eylül ayında başladıkları ilk dönemde birkaç haftada birken şimdi bir haftada üçe çıktı. Bu haftaki iki saldırı ayrıca doğu Pasifik'te gerçekleştirildi ve ordunun saldırı düzenlemeye istekli olduğu alanı genişletti.

‘El Kaide muamelesi yapacağız’

Hegseth’in sosyal medya açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Başkan Trump'ın talimatıyla, Savaş Bakanlığı gece boyunca, Karayip Denizi'nde uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve 'Terror Örgütü (DTO)' olarak tanımlanmış olan 'Tren de Aragua' (TdA) tarafından işletilen bir deniz aracına ölümcül bir kinetik saldırı düzenledi.
İstihbaratımız tarafından verilen bilgiye göre göre söz konusu deniz aracı yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkilendirilmişti, bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı rotası boyunca seyahat ediyordu ve uyuşturucu taşıyordu. Saldırı sırasında teknede altı erkek 'narko terörist' bulunuyordu; saldırı uluslararası sularda gerçekleştirildi ve bu, ilk gece saldırısıydı. Altı teröristin tamamı öldürüldü ve bu saldırıda herhangi bir ABD personeli zarar görmedi.
Eğer yarımküremizde uyuşturucu kaçıran bir 'narko teröristseniz', sizi El-Kaide'yi muamele ettiğimiz şekilde muamele edeceğiz. Gündüz veya Gece, sizi haritalandıracağız, insanlarını takip edeceğiz, peşinize düşeceğiz ve sizi öldüreceğiz.
DÜNYA
Venezüella, Karayip Denizi kıyılarında askeri tatbikat başlattı
09:33
