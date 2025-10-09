Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta Rus ordusu saflarında çarpışan İngiliz gönüllü savaşçı Aiden Minnis, İngiltere'nin Donbass sakinlerinin toplu katliamına sponsor olmasını kabullenemediğini belirtti.



Sputnik'e demeç veren Minnis, Rus ordusu saflarında savaşma kararını neden aldığına dair soruya, "Kısaca söylersem, vergilerimin 2014 yılından itibaren, yasadışı darbe sonrası Donbass sakinlerinin toplu katliamına harcanmasını kabullenemedim" yanıtını verdi.



Her şeyin açık olduğunu belirten Minnis, benimsediği ideolojinin kendisini Rusya'ya götürdüğünün altını çizdi.



İngiliz gönüllü, Rusya tarihine her zaman ilgi duyduğunu da sözlerine ekledi.



Minnis, Vladimir Zelenskiy'in Batı tarafından sömürülen bir uyuşturucu bağımlısı (narkoman) olduğunu ve Adolf Hitler'le aynı alanda tarihe geçeceğini söylemişti.



Minnis daha önce sosyal medyada İngiliz pasaportunu yaktığı ve İngiltere vatandaşlığından çıktığına dair bir video paylaşmıştı.