Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/ingiliz-gonullu-savasci-rus-ordusuna-katilmasinin-nedenlerini-acikladi-1100042730.html
İngiliz gönüllü savaşçı, Rus ordusuna katılmasının nedenlerini açıkladı
İngiliz gönüllü savaşçı, Rus ordusuna katılmasının nedenlerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki devlet darbesi sonrası yaşananlara kayıtsız kalamayan Minnis, Rus ordusu saflarına savaşma kararının nasıl aldığını anlattı. 09.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-09T08:18+0300
2025-10-09T08:18+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
i̇ngiltere
donbass
sputnik
rus ordusu
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100042277_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_689bfd78d1b5346e6984fdf2672a09ae.jpg
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta Rus ordusu saflarında çarpışan İngiliz gönüllü savaşçı Aiden Minnis, İngiltere'nin Donbass sakinlerinin toplu katliamına sponsor olmasını kabullenemediğini belirtti.Sputnik'e demeç veren Minnis, Rus ordusu saflarında savaşma kararını neden aldığına dair soruya, "Kısaca söylersem, vergilerimin 2014 yılından itibaren, yasadışı darbe sonrası Donbass sakinlerinin toplu katliamına harcanmasını kabullenemedim" yanıtını verdi.Her şeyin açık olduğunu belirten Minnis, benimsediği ideolojinin kendisini Rusya'ya götürdüğünün altını çizdi.İngiliz gönüllü, Rusya tarihine her zaman ilgi duyduğunu da sözlerine ekledi.Minnis, Vladimir Zelenskiy'in Batı tarafından sömürülen bir uyuşturucu bağımlısı (narkoman) olduğunu ve Adolf Hitler'le aynı alanda tarihe geçeceğini söylemişti.Minnis daha önce sosyal medyada İngiliz pasaportunu yaktığı ve İngiltere vatandaşlığından çıktığına dair bir video paylaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/ingiliz-gonullu-savasci-zelenskiy-hitlerle-ayni-alanda-tarihe-gececek-1100007493.html
rusya
ukrayna
i̇ngiltere
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100042277_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_d91f888253527b8b6af847d23d7ed6a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, i̇ngiltere, donbass, sputnik, rus ordusu, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, i̇ngiltere, donbass, sputnik, rus ordusu, özel askeri harekat

İngiliz gönüllü savaşçı, Rus ordusuna katılmasının nedenlerini açıkladı

08:18 09.10.2025
© Sputnik / Sergey Averin / Multimedya arşivine gidinЗенитно-ракетное подразделение Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации в ЛНР
Зенитно-ракетное подразделение Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации в ЛНР - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
© Sputnik / Sergey Averin
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ukrayna'daki devlet darbesi sonrası yaşananlara kayıtsız kalamayan Minnis, Rus ordusu saflarına savaşma kararının nasıl aldığını anlattı.
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta Rus ordusu saflarında çarpışan İngiliz gönüllü savaşçı Aiden Minnis, İngiltere'nin Donbass sakinlerinin toplu katliamına sponsor olmasını kabullenemediğini belirtti.

Sputnik'e demeç veren Minnis, Rus ordusu saflarında savaşma kararını neden aldığına dair soruya, "Kısaca söylersem, vergilerimin 2014 yılından itibaren, yasadışı darbe sonrası Donbass sakinlerinin toplu katliamına harcanmasını kabullenemedim" yanıtını verdi.

Her şeyin açık olduğunu belirten Minnis, benimsediği ideolojinin kendisini Rusya'ya götürdüğünün altını çizdi.

İngiliz gönüllü, Rusya tarihine her zaman ilgi duyduğunu da sözlerine ekledi.

Minnis, Vladimir Zelenskiy'in Batı tarafından sömürülen bir uyuşturucu bağımlısı (narkoman) olduğunu ve Adolf Hitler'le aynı alanda tarihe geçeceğini söylemişti.

Minnis daha önce sosyal medyada İngiliz pasaportunu yaktığı ve İngiltere vatandaşlığından çıktığına dair bir video paylaşmıştı.
ABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
İngiliz gönüllü savaşçı: Zelenskiy, Hitler'le aynı alanda tarihe geçecek
Dün, 08:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала