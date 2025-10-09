https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/almanyanin-gocmen-politikasinda-degisiklik-hizli-vatandaslik-kaldirildi-1100057761.html

Almanya’nın göçmen politikasında değişiklik: Hızlı vatandaşlık kaldırıldı

Almanya’da vatandaşlık başvurusu için süre sekiz yıldan beş yıla, ‘olağanüstü uyum gösteren’ kişiler için ise üç yıla indirilmişti. Yeni hükümetin iptaliyle uygulama sadece 15 ay yürürlükte kalmış oldu. Detaylar haberde...

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümeti, Almanya’da vatandaşlık başvurusu için gerekli ikamet süresini sekiz yıldan beş yıla düşürmüş, entegrasyonda olağanüstü başarı gösterenlere ise üç yıl içinde vatandaşlık hakkı tanımıştı.Seçim vaatlerinden biriydiFriedrich Merz yönetimindeki hükümet, seçim kampanya sürecinde ülkeye ‘olağanüstü uyum gösteren’ yabancılara üç yıl içinde vatandaşlık verilmesine izin veren yasayı kaldırmayı taahhüt etmişti.İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt parlamentoda mecliste yaptığı konuşmada, “Bir Alman pasaportu, başarılı bir uyum sürecinin ödülü olmalıdır. Yasa dışı göçe teşvik olarak değil” ifadelerini kullandı.2024’te vatandaşlığa geçişte rekor2024 yılında Almanya’da vatandaşlığa başvuranların sayısı yaklaşık 300 bin kişiye yaklaşarak rekor kırdı, fakat üç yıllık ‘hızlı vatandaşlık’ için başvuranların sayısı sadece birkaç yüz oldu.Adayların çok iyi Almanca bilgisi, gönüllü hizmet, mesleki ya da akademik başarı gibi kriterleri karşılaması gerekiyordu.‘Göçmenlikle ilgili tutum değişiyor’Almanya’da göçmenlik ile ilgili tutumlar, Avrupa basınına göre ‘son dönemde belirgin biçimde olumsuzlaştı.’Londra merkezli The Guardian “Bunun başlıca nedeni, yüksek göç seviyelerinin yerel hizmetler üzerinde yarattığı baskı. Bu değişim, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin bazı anketlerde birinci sıraya yükselmesine de katkıda bulundu” yorumu yaptı.

2025

