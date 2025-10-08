https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/senegal-federasyonu-galatasaraya-mektup-gondererek-aciklama-talep-etti-1100006382.html
Senegal federasyonu, Galatasaray'a mektup göndererek açıklama talep etti
Senegal Futbol Federasyonu, sakatlığı nedeniyle milli takıma katılmayan Ismail Jakobs için harekete geçti. Federasyon, oyuncunun durumunun netleşmesi amacıyla...
Milli arada Güney Sudan ve Moritanya ile karşılaşacak olan Senegal Milli Takımı’nın aday kadrosuna, Galatasaraylı Ismail Jakobs da davet edildi.Ancak sarı-kırmızılı futbolcu, sakatlığı nedeniyle İstanbul’da kaldı. D Sports’un haberine göre, Senegal Futbol Federasyonu, konuyla ilgili olarak Galatasaray’a resmî bir mektup gönderdi ve oyuncunun durumu hakkında açıklama talep etti.Federasyon ayrıca, Jakobs’un sakatlığının Senegal Milli Takımı sağlık ekibi tarafından değerlendirilmesi için futbolcunun Senegal’e gönderilmesini istedi.PerformansıGalatasaray formasıyla 33 resmi maça çıkan Ismail Jakobs, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.
