https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/lavrov-trumpin-gazze-plani-su-anda-masadaki-en-iyi-secenek-1100036240.html

Lavrov: Trump’ın Gazze planı şu anda masadaki en iyi seçenek

Lavrov: Trump’ın Gazze planı şu anda masadaki en iyi seçenek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki çatışmayı çözmeye yönelik planının, şu an masadaki en iyi seçenek olduğunu belirtti. 08.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-08T20:10+0300

2025-10-08T20:10+0300

2025-10-08T20:07+0300

dünya

sergey lavrov

rusya

donald trump

abd

gazze

i̇srail

filistin

benjamin netanyahu

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/01/1091028190_0:17:779:455_1920x0_80_0_0_034339b009afcb7cf30e18a242df84c6.png

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Doğu’ya Köprüler’ projesi için verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki çatışmayı çözmeyi hedefleyen planınının Araplar için kabul edilebilirlik ve İsrail tarafından ‘reddedilmeme’ açısından şu an masadaki en iyi seçenek olduğunu belirtti.Lavrov, "ABD Başkanı Donald Trump, ‘devlet’ kelimesini içeren ‘20 maddelik’ önerisini sundu. Ancak her şey oldukça genel formüle edilmiş. Sadece Gazze Şeridi’nin kalan kısmından bahsediliyor. Batı Şeria bu bağlamda anılmıyor. Ama biz gerçekçiyiz. Bunun şu anda masadaki en iyi şey olduğunu anlıyoruz. En azından Araplar için kabul edilebilirlik ve İsrail tarafından ‘reddedilmeme’ açısından en iyisi bu; Benjamin Netanyahu'nun tutumunu da bu şekilde tanımlardım” dedi.Lavrov, 2023 Ekim’inde Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırının ardından Filistin halkına yönelik ‘toplu cezalandırmanın’ uluslararası insani hukukun kaba bir ihlali olduğunu vurgulayarakü şunları ifade etti:Lavrov ayrıca, İran’ın nükleer programına ilişkin tam ölçekli müzakerelerin yeniden başlaması taraftarı olduğunu belirterek, “İran bununla ilgileniyor. Batı'nın, yasal olarak hiçbir hakkı olmamasına rağmen yaptırımları yeniden uygulama konusunda ciddi bir şekilde 'oynamaya' başladığı bu yılın Ocak ayından bu yana, İran müzakereleri sürekli olarak savundu, yaklaşımlarında esneklik ve yaratıcılık gösterdi ve provokasyonlardan kaçınmaya çalıştı. Çünkü Batı, İranlı müzakerecileri sürekli olarak yeni bir müzakere turuna çekti ve bu turlarda bazı ön anlaşmalara vardılar” dediLavrov, Rusya’nın Suriyeli ortaklarına her anlamda yardım etmeye devam edeceğini ve Suriye Arap Cumhuriyeti’nde çıkarları olan diğer ülkelerle işbirliğine hazır olduğunu vurgulayarak, “Suriyeli ortaklarımıza her açıdan destek olacağız. Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki çıkarlarını bir şekilde ilerleten diğer ülkelerle bu konularda iş birliği yapmaya hazırız. Geçiş hükümeti başkanı Sayın Ahmed el-Şara'nın 15 Ekim'de düzenlenecek Birinci Rus-Arap Zirvesi'ne katılımı özellikle önemli olacak. Orada ciddi bir tartışmanın gerçekleşeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/son-dakika-trump-abd-gazze-anlasmasina-herkesin-uymasi-icin-elinden-gelen-her-seyi-yapacak-1100000335.html

rusya

abd

gazze

i̇srail

filistin

i̇ran

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, rusya, donald trump, abd, gazze, i̇srail, filistin, benjamin netanyahu, i̇ran, suriye