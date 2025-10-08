https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/lavrov-trumpin-gazze-plani-su-anda-masadaki-en-iyi-secenek-1100036240.html
Lavrov: Trump’ın Gazze planı şu anda masadaki en iyi seçenek
Lavrov: Trump'ın Gazze planı şu anda masadaki en iyi seçenek
08.10.2025
2025-10-08T20:10+0300
2025-10-08T20:10+0300
2025-10-08T20:07+0300
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Doğu’ya Köprüler’ projesi için verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki çatışmayı çözmeyi hedefleyen planınının Araplar için kabul edilebilirlik ve İsrail tarafından ‘reddedilmeme’ açısından şu an masadaki en iyi seçenek olduğunu belirtti.Lavrov, "ABD Başkanı Donald Trump, ‘devlet’ kelimesini içeren ‘20 maddelik’ önerisini sundu. Ancak her şey oldukça genel formüle edilmiş. Sadece Gazze Şeridi’nin kalan kısmından bahsediliyor. Batı Şeria bu bağlamda anılmıyor. Ama biz gerçekçiyiz. Bunun şu anda masadaki en iyi şey olduğunu anlıyoruz. En azından Araplar için kabul edilebilirlik ve İsrail tarafından ‘reddedilmeme’ açısından en iyisi bu; Benjamin Netanyahu'nun tutumunu da bu şekilde tanımlardım” dedi.Lavrov, 2023 Ekim’inde Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırının ardından Filistin halkına yönelik ‘toplu cezalandırmanın’ uluslararası insani hukukun kaba bir ihlali olduğunu vurgulayarakü şunları ifade etti:Lavrov ayrıca, İran’ın nükleer programına ilişkin tam ölçekli müzakerelerin yeniden başlaması taraftarı olduğunu belirterek, “İran bununla ilgileniyor. Batı'nın, yasal olarak hiçbir hakkı olmamasına rağmen yaptırımları yeniden uygulama konusunda ciddi bir şekilde 'oynamaya' başladığı bu yılın Ocak ayından bu yana, İran müzakereleri sürekli olarak savundu, yaklaşımlarında esneklik ve yaratıcılık gösterdi ve provokasyonlardan kaçınmaya çalıştı. Çünkü Batı, İranlı müzakerecileri sürekli olarak yeni bir müzakere turuna çekti ve bu turlarda bazı ön anlaşmalara vardılar” dediLavrov, Rusya’nın Suriyeli ortaklarına her anlamda yardım etmeye devam edeceğini ve Suriye Arap Cumhuriyeti’nde çıkarları olan diğer ülkelerle işbirliğine hazır olduğunu vurgulayarak, “Suriyeli ortaklarımıza her açıdan destek olacağız. Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki çıkarlarını bir şekilde ilerleten diğer ülkelerle bu konularda iş birliği yapmaya hazırız. Geçiş hükümeti başkanı Sayın Ahmed el-Şara'nın 15 Ekim'de düzenlenecek Birinci Rus-Arap Zirvesi'ne katılımı özellikle önemli olacak. Orada ciddi bir tartışmanın gerçekleşeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.
