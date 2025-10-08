https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/hamas-israil-daha-onceki-taahhutlerini-yerine-getirmedi-saldirilarin-durmasi-icin-gercek-guvenceler-1100004597.html
Hamas: İsrail daha önceki taahhütlerini yerine getirmedi, saldırıların durması için gerçek güvenceler istiyoruz
Hamas: İsrail daha önceki taahhütlerini yerine getirmedi, saldırıların durması için gerçek güvenceler istiyoruz
Sputnik Türkiye
Hamas heyeti başkanı Hayye, uluslararası toplumdan, ABD Başkanı Donald Trump'tan ve müzakerelere destek veren ülkelerden "gerçek teminatlar" talep etti. 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-08T02:13+0300
2025-10-08T02:13+0300
2025-10-08T02:13+0300
i̇srail- filistin çatışması
ortadoğu
donald trump
i̇srail
gazze
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093884824_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_33e624bdf6f93551fad734657c46bc76.jpg
İsrail'le yapılan müzakerelerde Hamas heyetinin başkanı Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulması konusunda daha önceki taahhütlerini yerine getirmediğine işaret ederek saldırıların kesin şekilde durması için gerçek manada güvenceler talep ettiklerini belirtti.Açıklamasında Halil el-Hayye, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/greta-thunberg-durust-olmak-gerekirse-hukumetimizin-israile-yonelik-harekete-gecmesini-saglayacak-1100003800.html
i̇srail
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093884824_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6706618559795305b3fb20bf3140e553.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, donald trump, i̇srail, gazze, hamas
ortadoğu, donald trump, i̇srail, gazze, hamas
Hamas: İsrail daha önceki taahhütlerini yerine getirmedi, saldırıların durması için gerçek güvenceler istiyoruz
Hamas heyeti başkanı Hayye, uluslararası toplumdan, ABD Başkanı Donald Trump'tan ve müzakerelere destek veren ülkelerden "gerçek teminatlar" talep etti.
İsrail'le yapılan müzakerelerde Hamas heyetinin başkanı Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulması konusunda daha önceki taahhütlerini yerine getirmediğine işaret ederek saldırıların kesin şekilde durması için gerçek manada güvenceler talep ettiklerini belirtti.
Açıklamasında Halil el-Hayye, şu ifadeleri kullandı:
Arabulucular ile hareketin heyeti arasında Şarm el-Şeyh'te devam eden müzakerelerin ikinci günü kısa bir süre önce sona erdi. Şarm el-Şeyh'teki ikinci gün, geri çekilme haritalarına ve İsrailli tutukluların serbest bırakılmasının planlanmasına odaklandı. Hamas heyeti, İsrailli tutukluların serbest bırakılmasının aşamalarının tam geri çekilme aşamalarıyla ilişkilendirilmesini talep etti. Hamas heyeti, son tutuklunun serbest bırakılmasının işgal güçlerinin nihai olarak çekilmesiyle aynı zamana denk gelmesi gerektiğini doğruladı. Hamas heyeti, nihai ateşkes ve tam geri çekilme için uluslararası garantiler alınmasının gerekliliğini vurguluyor.