Hamas: İsrail daha önceki taahhütlerini yerine getirmedi, saldırıların durması için gerçek güvenceler istiyoruz

Hamas heyeti başkanı Hayye, uluslararası toplumdan, ABD Başkanı Donald Trump'tan ve müzakerelere destek veren ülkelerden "gerçek teminatlar" talep etti. 08.10.2025, Sputnik Türkiye

İsrail'le yapılan müzakerelerde Hamas heyetinin başkanı Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulması konusunda daha önceki taahhütlerini yerine getirmediğine işaret ederek saldırıların kesin şekilde durması için gerçek manada güvenceler talep ettiklerini belirtti.Açıklamasında Halil el-Hayye, şu ifadeleri kullandı:

