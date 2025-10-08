Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Hamas: İsrail daha önceki taahhütlerini yerine getirmedi, saldırıların durması için gerçek güvenceler istiyoruz
Hamas heyeti başkanı Hayye, uluslararası toplumdan, ABD Başkanı Donald Trump'tan ve müzakerelere destek veren ülkelerden "gerçek teminatlar" talep etti. 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-08T02:13+0300
2025-10-08T02:13+0300
İsrail'le yapılan müzakerelerde Hamas heyetinin başkanı Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulması konusunda daha önceki taahhütlerini yerine getirmediğine işaret ederek saldırıların kesin şekilde durması için gerçek manada güvenceler talep ettiklerini belirtti.Açıklamasında Halil el-Hayye, şu ifadeleri kullandı:
02:13 08.10.2025
© AA / Abdallah F.s. AlattarGazze'de Hamas ve İsrail arasında gerçekleşecek esir takası için hazırlıklar sürüyor
Gazze'de Hamas ve İsrail arasında gerçekleşecek esir takası için hazırlıklar sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
© AA / Abdallah F.s. Alattar
Abone ol
Hamas heyeti başkanı Hayye, uluslararası toplumdan, ABD Başkanı Donald Trump'tan ve müzakerelere destek veren ülkelerden "gerçek teminatlar" talep etti.
Arabulucular ile hareketin heyeti arasında Şarm el-Şeyh'te devam eden müzakerelerin ikinci günü kısa bir süre önce sona erdi. Şarm el-Şeyh'teki ikinci gün, geri çekilme haritalarına ve İsrailli tutukluların serbest bırakılmasının planlanmasına odaklandı. Hamas heyeti, İsrailli tutukluların serbest bırakılmasının aşamalarının tam geri çekilme aşamalarıyla ilişkilendirilmesini talep etti. Hamas heyeti, son tutuklunun serbest bırakılmasının işgal güçlerinin nihai olarak çekilmesiyle aynı zamana denk gelmesi gerektiğini doğruladı. Hamas heyeti, nihai ateşkes ve tam geri çekilme için uluslararası garantiler alınmasının gerekliliğini vurguluyor.

