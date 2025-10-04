https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/reha-muhtar-istanbul-bogazina-nazir-yalisini-satisa-cikardi-fiyati-sosyal-medyada-gundem-oldu-1099910859.html

Reha Muhtar, İstanbul Boğazı'na nazır yalısını satışa çıkardı: Fiyatı sosyal medyada gündem oldu

Sputnik Türkiye

Gazeteci Reha Muhtar, Baltalimanı Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Boğazı manzaralı yalısını 20 milyon dolara satışa çıkardığı iddia edildi.

Eski televizyoncu ve gazeteci Reha Muhtar, İstanbul Boğazı manzaralı yalısını satışa çıkardı. Baltalimanı Caddesi üzerinde bulunan yalı için 20 milyon dolar istediği iddia edildi. Muhtar'ın yalısı için istediği belirtilen fiyat ise sosyal medyada gündem oldu. Ünlü gazetecinin yalıyı 2000 yılında 4,5 milyon dolara satın aldığı belirtiliyor. Yalı nedeniyle davalık olmuştuİçinde özel iskele, yüksek tavanlı salonlar ve geniş bahçe alanı bulunan yapı nedeniyle Muhtar, çocuklarının annesi Deniz Uğur’la da anlaşmazlık yaşamış, Uğur’un hem yalı hem de çocuklar üzerinde hak talebinde bulunduğunu belirterek dava açmıştı.

2025

SON HABERLER

