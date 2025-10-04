Erdoğan: Küresel Sumud Filosu yolcularını Türkiye'ye getiriyoruz, 1 saat sonra İstanbul'a inmiş olacaklar

BM'de Gazzeli çocukların acılarını fotoğraflarla gündeme taşıdık. Trump ile bu meseleyi konuştuk Barış için atılması gereken adımları değerlendirdik. MİT Başkanı'nı Katar'a Dışişleri Bakanı'nı BAE'ye gönderdim. Dün akşam Trump ile olan telefon görüşmesinin en önemli gündemi yine Gazze idi. Gazze'ye barış getirmekti. Hamas'ın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi. Bölgemizde kalıcı barış için fırsat aralandı. İsrail'in saldırılarını durdurması çok önemli. Küresel Sumud Filosu yolcuları da Türkiye'ye getiriyoruz. 1 saat sonra İstanbul Havalimanına, sadece Türkiye'den gidenler değil. 1 saat sonra İstanbul'a inmiş olacaklar.