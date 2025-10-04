Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/erdogan-kuresel-sumud-filosu-yolcularini-turkiyeye-getiriyoruz-1-saat-sonra-istanbula-inmis-1099911638.html
Erdoğan: Küresel Sumud Filosu yolcularını Türkiye'ye getiriyoruz, 1 saat sonra İstanbul'a inmiş olacaklar
Erdoğan: Küresel Sumud Filosu yolcularını Türkiye'ye getiriyoruz, 1 saat sonra İstanbul'a inmiş olacaklar
2025-10-04T14:46+0300
2025-10-04T15:08+0300
poli̇ti̇ka
gazze
hamas
i̇stanbul
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
Erdoğan dün akşam Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'yi ele aldıklarını söyledi, "Hamas'ın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşlarına ilişkin de bilgi veren Erdoğan "Bir sat içinde İstanbul'da olacaklar" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/sumud-filosunda-yer-alan-turk-aktivistler-ulkeye-nasil-donecek-disislerinden-son-dakika-aciklama-1099905563.html
gazze
i̇stanbul
tr_TR
14:46 04.10.2025 (güncellendi: 15:08 04.10.2025)
© Serhat ÇağdaşCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Sumud Filosu yolcularını Türkiye'ye getiriyoruz. 1 saat sonra İstanbul'a inmiş olacaklar" dedi.
Erdoğan dün akşam Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'yi ele aldıklarını söyledi, "Hamas'ın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşlarına ilişkin de bilgi veren Erdoğan "Bir sat içinde İstanbul'da olacaklar" dedi.

Erdoğan: Trump ile Gazze'yi konuştuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni”nde konuştu. Erdoğan konuşmasının başında Gazze'ye dair mesajlar verdi:

BM'de Gazzeli çocukların acılarını fotoğraflarla gündeme taşıdık. Trump ile bu meseleyi konuştuk Barış için atılması gereken adımları değerlendirdik. MİT Başkanı'nı Katar'a Dışişleri Bakanı'nı BAE'ye gönderdim. Dün akşam Trump ile olan telefon görüşmesinin en önemli gündemi yine Gazze idi. Gazze'ye barış getirmekti. Hamas'ın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi. Bölgemizde kalıcı barış için fırsat aralandı. İsrail'in saldırılarını durdurması çok önemli. Küresel Sumud Filosu yolcuları da Türkiye'ye getiriyoruz. 1 saat sonra İstanbul Havalimanına, sadece Türkiye'den gidenler değil. 1 saat sonra İstanbul'a inmiş olacaklar.

Gazze için barış umutları

"İsrail'in saldırılarını derhal durdurması çok önemlidir. Filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemelidir."

TÜRKİYE
Sumud Filosu'nda yer alan Türk aktivistler ülkeye ne zaman dönecek? Dışişleri'nden son dakika açıklama geldi
11:51

CHP'li belediyelere eleştiri

"Ortada harcanan milyarlar var ama eser, hizmet, icraat yok. Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı?"

'Hamas barışa hazır'

Hamas daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı."
