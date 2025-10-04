https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/erdogan-kuresel-sumud-filosu-yolcularini-turkiyeye-getiriyoruz-1-saat-sonra-istanbula-inmis-1099911638.html
Erdoğan: Küresel Sumud Filosu yolcularını Türkiye'ye getiriyoruz, 1 saat sonra İstanbul'a inmiş olacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Sumud Filosu yolcularını Türkiye'ye getiriyoruz. 1 saat sonra İstanbul'a inmiş olacaklar" dedi. 04.10.2025, Sputnik Türkiye
Erdoğan dün akşam Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'yi ele aldıklarını söyledi, "Hamas'ın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşlarına ilişkin de bilgi veren Erdoğan "Bir sat içinde İstanbul'da olacaklar" dedi.Erdoğan: Trump ile Gazze'yi konuştukCumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni”nde konuştu. Erdoğan konuşmasının başında Gazze'ye dair mesajlar verdi:Gazze için barış umutlarıCHP'li belediyelere eleştiri'Hamas barışa hazır'
2025
14:46 04.10.2025 (güncellendi: 15:08 04.10.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Sumud Filosu yolcularını Türkiye'ye getiriyoruz. 1 saat sonra İstanbul'a inmiş olacaklar" dedi.
Erdoğan dün akşam Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'yi ele aldıklarını söyledi, "Hamas'ın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşlarına ilişkin de bilgi veren Erdoğan "Bir sat içinde İstanbul'da olacaklar" dedi.
Erdoğan: Trump ile Gazze'yi konuştuk
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni”nde konuştu. Erdoğan konuşmasının başında Gazze'ye dair mesajlar verdi:
BM'de Gazzeli çocukların acılarını fotoğraflarla gündeme taşıdık. Trump ile bu meseleyi konuştuk Barış için atılması gereken adımları değerlendirdik. MİT Başkanı'nı Katar'a Dışişleri Bakanı'nı BAE'ye gönderdim. Dün akşam Trump ile olan telefon görüşmesinin en önemli gündemi yine Gazze idi. Gazze'ye barış getirmekti. Hamas'ın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi. Bölgemizde kalıcı barış için fırsat aralandı. İsrail'in saldırılarını durdurması çok önemli. Küresel Sumud Filosu yolcuları da Türkiye'ye getiriyoruz. 1 saat sonra İstanbul Havalimanına, sadece Türkiye'den gidenler değil. 1 saat sonra İstanbul'a inmiş olacaklar.
Gazze için barış umutları
"İsrail'in saldırılarını derhal durdurması çok önemlidir. Filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemelidir."
CHP'li belediyelere eleştiri
"Ortada harcanan milyarlar var ama eser, hizmet, icraat yok. Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı?"
Hamas daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı."