Ceyhun Bozkurt: ‘Başkanlık sistemi oturursa etkili olur’
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni dönemini, başkanlık sistemini ve İsrail saldırılarını anlattı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, TBMM’nin yeni dönem açılışının detaylarını paylaştı. ‘Keşke CHP de olsaydı’ diyen Bozkurt, şunları söyledi:
Erdoğan TBMM’de konuştu. Vurguları ‘birlik beraberlik’ üzerineydi. Birleştirici vurgulu konuşma yaptı. Bazen birbirimize kızarız ama sonra herkes bu ülke için bir şeyler yapmak istiyor farklı da düşünsek. Siyasilere çok büyük görev düşüyor. Siyasetin dilinin de etkisi var. Ortak tavır gösterdiğimizde çok güzel oluyoruz. Türkler dönem dönem duraklasa da arkasına bakmaz ama unutmadıkları şeyler vardır. Yurtdışında bu ülkenin çıkarları korunur. 2017’de yeni sisteme geçtik başlarda eksiklikler olur. Çok partili hayata geçince de sıkıntılar bitmedi. Bu sistem oturursa etkili olacaktır. Parlamenter sistem NATO sistemidir. Meclisimiz önemli. Yeni yasama yılı kutlu olsun. Keşke CHP de olsaydı.
Cumhuriyet bize inanç özgürlüğünü kazandırdı. Gerçek anlamda hocalara alimlere inanırız, önemseriz. Diyanet’e yönelik eleştiriler var, yeni başkana da hayırlı olsun diyelim. Eski başkana yönelik eleştiri yapılırken Diyanet’i hedef almaya başladılar. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu iki tane yapı var. Biri Genel Kurmay Başkanlığı, yani orduyu oluşturuyor; ikincisi de Diyanet İşleri Başkanlığı. Aracıları ortadan koparıyor. Tarikat adı altında bu ülkeye ihanet edenlere. Devletin sınırı çok iyi çizmesi lazım. Tarikatın devlet işinde ne işi var? Diyanet bunları takip edecek sınırlarını çizecek. Şimdi diyanet olmasın cirit atarlar, DEAŞ türevi selefi zihniyet daha büyür.
İsrail’deki yönetimin artık durdurulmasıdır. Onların anladığı artık bilek gücüdür. Ben bu mücadelelerin hiçbir zaman biteceğine inanmıyorum. Kim güçlüyse onun borusu ötüyor her şey güçle bağlantılı. Türkler hiçbir zaman kimseye düşman olmadı. Bunun islamiyetle de alakası yok. Emperyalizmin saldırganlığını görürsek milletlerin mücadelesi var. Dini de ekonomiyi de kullanıyorlar. Heybeli Ada Ruhban Okulu meselesi garip bir mesele görmemiz lazım.