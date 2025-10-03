Ceyhun Bozkurt: ‘Başkanlık sistemi oturursa etkili olur’

Erdoğan TBMM’de konuştu. Vurguları ‘birlik beraberlik’ üzerineydi. Birleştirici vurgulu konuşma yaptı. Bazen birbirimize kızarız ama sonra herkes bu ülke için bir şeyler yapmak istiyor farklı da düşünsek. Siyasilere çok büyük görev düşüyor. Siyasetin dilinin de etkisi var. Ortak tavır gösterdiğimizde çok güzel oluyoruz. Türkler dönem dönem duraklasa da arkasına bakmaz ama unutmadıkları şeyler vardır. Yurtdışında bu ülkenin çıkarları korunur. 2017’de yeni sisteme geçtik başlarda eksiklikler olur. Çok partili hayata geçince de sıkıntılar bitmedi. Bu sistem oturursa etkili olacaktır. Parlamenter sistem NATO sistemidir. Meclisimiz önemli. Yeni yasama yılı kutlu olsun. Keşke CHP de olsaydı.