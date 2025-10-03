Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/ceyhun-bozkurt-baskanlik-sistemi-oturursa-etkili-olur-1099878445.html
Ceyhun Bozkurt: ‘Başkanlık sistemi oturursa etkili olur’
Ceyhun Bozkurt: ‘Başkanlık sistemi oturursa etkili olur’
Sputnik Türkiye
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni dönemini, başkanlık sistemini ve İsrail saldırılarını... 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T11:53+0300
2025-10-03T11:53+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
nato
chp
tbmm
ceyhun bozkurt
haberler
i̇srail
radyo sputnik
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099563785_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c7b324ae88ac6285144191881ce78eed.jpg
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, TBMM’nin yeni dönem açılışının detaylarını paylaştı. ‘Keşke CHP de olsaydı’ diyen Bozkurt, şunları söyledi:
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099563785_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5aafcce5cfa114601dd3c3fffbb8b44e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nato, chp, tbmm, ceyhun bozkurt, haberler, i̇srail, radyo sputnik, radyo
nato, chp, tbmm, ceyhun bozkurt, haberler, i̇srail, radyo sputnik, radyo

Ceyhun Bozkurt: ‘Başkanlık sistemi oturursa etkili olur’

11:53 03.10.2025
© Ceyhun BozkurtCeyhun Bozkurt
Ceyhun Bozkurt - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
© Ceyhun Bozkurt
Abone ol
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni dönemini, başkanlık sistemini ve İsrail saldırılarını anlattı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, TBMM’nin yeni dönem açılışının detaylarını paylaştı. ‘Keşke CHP de olsaydı’ diyen Bozkurt, şunları söyledi:
Erdoğan TBMM’de konuştu. Vurguları ‘birlik beraberlik’ üzerineydi. Birleştirici vurgulu konuşma yaptı. Bazen birbirimize kızarız ama sonra herkes bu ülke için bir şeyler yapmak istiyor farklı da düşünsek. Siyasilere çok büyük görev düşüyor. Siyasetin dilinin de etkisi var. Ortak tavır gösterdiğimizde çok güzel oluyoruz. Türkler dönem dönem duraklasa da arkasına bakmaz ama unutmadıkları şeyler vardır. Yurtdışında bu ülkenin çıkarları korunur. 2017’de yeni sisteme geçtik başlarda eksiklikler olur. Çok partili hayata geçince de sıkıntılar bitmedi. Bu sistem oturursa etkili olacaktır. Parlamenter sistem NATO sistemidir. Meclisimiz önemli. Yeni yasama yılı kutlu olsun. Keşke CHP de olsaydı.
Cumhuriyet bize inanç özgürlüğünü kazandırdı. Gerçek anlamda hocalara alimlere inanırız, önemseriz. Diyanet’e yönelik eleştiriler var, yeni başkana da hayırlı olsun diyelim. Eski başkana yönelik eleştiri yapılırken Diyanet’i hedef almaya başladılar. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu iki tane yapı var. Biri Genel Kurmay Başkanlığı, yani orduyu oluşturuyor; ikincisi de Diyanet İşleri Başkanlığı. Aracıları ortadan koparıyor. Tarikat adı altında bu ülkeye ihanet edenlere. Devletin sınırı çok iyi çizmesi lazım. Tarikatın devlet işinde ne işi var? Diyanet bunları takip edecek sınırlarını çizecek. Şimdi diyanet olmasın cirit atarlar, DEAŞ türevi selefi zihniyet daha büyür.
İsrail’deki yönetimin artık durdurulmasıdır. Onların anladığı artık bilek gücüdür. Ben bu mücadelelerin hiçbir zaman biteceğine inanmıyorum. Kim güçlüyse onun borusu ötüyor her şey güçle bağlantılı. Türkler hiçbir zaman kimseye düşman olmadı. Bunun islamiyetle de alakası yok. Emperyalizmin saldırganlığını görürsek milletlerin mücadelesi var. Dini de ekonomiyi de kullanıyorlar. Heybeli Ada Ruhban Okulu meselesi garip bir mesele görmemiz lazım.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала