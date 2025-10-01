https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/pentagonda-yeni-catisma-abd-avrupadaki-askeri-varligini-azaltacak-mi-1099822202.html

Pentagon’da yeni çatışma: ABD, Avrupa’daki askeri varlığını azaltacak mı?

Pentagon’da yeni çatışma: ABD, Avrupa’daki askeri varlığını azaltacak mı?

Sputnik Türkiye

ABD’nin önde gelen askeri komutanları, Pete Hegseth’in ülkenin savunma stratejisini baştan aşağı değiştirme planına sert tepki gösterdi. Detaylar haberde...

2025-10-01T14:10+0300

2025-10-01T14:10+0300

2025-10-01T14:10+0300

dünya

abd

pete hegseth

abd

pentagon

çin

dünya

washington

donald trump

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/01/1099821848_0:50:1024:626_1920x0_80_0_0_ff0762cef79167350262bdc688e3995e.jpg

Dünya çapındaki üst düzey generalleri dün ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılımıyla Virginia eyaletindeki Quentico Deniz Piyadeleri Üssü’nde ‘olağandışı’ toplayan Pentagon Şefi Pete Hegseth’in önerileri Amerikan basınına sızan kulis bilgilerine göre kurumda ‘yeni bir çatışma’ yarattı.Genelkurmay Başkanları Kurulu Başkanı Orgeneral Dan Caine de dahil birçok üst düzey Pentagdon yetkilisi ‘endişelerini’ kaydetti. The Washington Post’un haberine göre Hegseth’in Ulusal Savunma Stratejisi’ni (NDS) yeniden yazma girişimi var ve bu planları dünkü üst düzey toplantıda paylaştı.Avrupa ve Afrika stratejilerinde değişiklikKulis bilgilerine göre bu planda, ülke savunması birinci öncelik haline getirilecek ve ‘yıllardır olduğu gibi Çin’den gelen küresel tehditler’ olarak tanımlanan güvenlik stratejileri odak noktası olmaktan çıkacak. Ayrıca bu yeni stratejide Amerika’nı Avrupa ve Afrika’daki askeri varlığını azaltması öngörülüyor. Hegseth, kaynaklara göre generallere ABD kuvvetlerinin Avrupa’dan çekileceği sinyalini verdi.Kaynaklara göre, ABD’nin askeri planlarını ve stratejisini belirleyen NDS’nin bu şekilde yeniden yazılması, üst düzey yetkililer tarafından ‘potansiyel olarak geçersiz’ olabilir. Generallerin bir kısmı Donald Trump’ın dış politikalarını ‘öngörülemez ve zaman zaman da çelişkili buluyor’, bu da planın işlevselliğin sorgulatıyor.En büyük tartışmalardan biri: ÇinÖte yandan Post’a konuşan bir kaynak, “General Caine, Hegseth’e oldukça açık geri bildirim verdi. Hegseth’in NDS’nin büyüklüğünü gerçekten kavrayıp kavramadığını anlayamıyorum” bilgisi verdi.Kaynaklar General Caine’in, ulusal güvenlik stratejisin ‘Çin’i caydırma ekseninde ve olası bir çatışmada yenme konusunda odaklı kalmasını savunduğunu’ aktardı. Kulislere göre Hegseth’in taslak stratejisinde Çin’den söz ediliyor, ancak çoğunlukla Tayvan ile ilgili olası gerilimler bağlamında.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/trump-nukleer-gucumuzu-guncelleyecegiz-umarim-kullanmak-zorunda-kalmayiz-1099797973.html

abd

çin

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pentagon, hegseth, çatışma, avrupa, abd askeri varlığı, çin, quentico, amerika, generaller, savunma bakanı, savaş bakanı, pete hegseth