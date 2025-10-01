Papa: Hamas'ın belirlenen süre içinde Trump’ın Gazze planını kabul etmesini umuyorum

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/papa-hamasin-belirlenen-sure-icinde-trumpin-gazze-planini-kabul-etmesini-umuyorum-1099808788.html

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo gazetecilerin dünya gündemindeki konulara dair sorularını yanıtladı.ABD Başkanı Trump'ın Gazze için açıkladığı planla ilgili "Şimdiye kadar gerçekçi bir öneri gibi görünüyor" diyen Papa, "Ateşkes yapılması ve rehinelerin serbest bırakılması önemli. Ancak orada çok ilginç bulduğum unsurlar var ve Hamas'ın belirlenen süre içinde kabul etmesini umuyorum" şeklinde konuştu. Papa, Küresel Sumud Filosu'nun İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yaklaştığının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:Kendisi de aslen Amerikalı olan Papa, yaptığı açıklamada ABD Savunma Bakanlığı'nın adının Savaş Bakanlığı'na çevrilmesini de eleştirdi. Papa 14. Leo şu değerlendirmeyi yaptı:

