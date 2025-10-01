https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/papa-hamasin-belirlenen-sure-icinde-trumpin-gazze-planini-kabul-etmesini-umuyorum-1099808788.html
Papa: Hamas'ın belirlenen süre içinde Trump’ın Gazze planını kabul etmesini umuyorum
Papa: Hamas'ın belirlenen süre içinde Trump'ın Gazze planını kabul etmesini umuyorum
01.10.2025
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo gazetecilerin dünya gündemindeki konulara dair sorularını yanıtladı.ABD Başkanı Trump'ın Gazze için açıkladığı planla ilgili "Şimdiye kadar gerçekçi bir öneri gibi görünüyor" diyen Papa, "Ateşkes yapılması ve rehinelerin serbest bırakılması önemli. Ancak orada çok ilginç bulduğum unsurlar var ve Hamas'ın belirlenen süre içinde kabul etmesini umuyorum" şeklinde konuştu. Papa, Küresel Sumud Filosu'nun İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yaklaştığının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:Kendisi de aslen Amerikalı olan Papa, yaptığı açıklamada ABD Savunma Bakanlığı'nın adının Savaş Bakanlığı'na çevrilmesini de eleştirdi. Papa 14. Leo şu değerlendirmeyi yaptı:
00:40 01.10.2025 (güncellendi: 00:50 01.10.2025)
Papa 14. Leo, Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu plana ilişkin değerlendirme yaparak, Hamas'ın belirlenen sürede olumlu yanıt vermesini umut ettiğini söyledi.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo gazetecilerin dünya gündemindeki konulara dair sorularını yanıtladı.
ABD Başkanı Trump'ın Gazze için açıkladığı planla ilgili "Şimdiye kadar gerçekçi bir öneri gibi görünüyor" diyen Papa, "Ateşkes yapılması ve rehinelerin serbest bırakılması önemli. Ancak orada çok ilginç bulduğum unsurlar var ve Hamas'ın belirlenen süre içinde kabul etmesini umuyorum" şeklinde konuştu.
Papa, Küresel Sumud Filosu'nun İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yaklaştığının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:
"Çok zor bir durum, gerçek bir insani acil duruma yanıt verme isteği görülüyor. Ancak her taraftan 'Umarız şiddet olmaz, insanlara saygı duyulur.' diyen birçok kesim var. Bu çok önemli."
Kendisi de aslen Amerikalı olan Papa, yaptığı açıklamada ABD Savunma Bakanlığı'nın adının Savaş Bakanlığı'na çevrilmesini de eleştirdi. Papa 14. Leo şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bu tarz bir söylem endişe verici çünkü gerginliğin arttığını gösteriyor. Savunma Bakanı'nı Savaş Bakanı'na çevirmek gibi bir kelime oyunu da umarım sadece bir ifade biçimidir. Elbette bu, etkilemek için gücü göstermek isteyen bir yönetim tarzı. Umarız işe yarar ve savaş çıkmaz. Barış için her zaman çalışmak gerekir."