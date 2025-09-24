https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/cumhurbaskani-erdogandan-gazze-konulu-toplanti-sonrasi-ilk-aciklama-1099620469.html
Erdoğan'dan Gazze konulu toplantı sonrası ilk değerlendirme: 'Çok çok verimli, güzel bir toplantıyı bitirdik'
00:18 24.09.2025 (güncellendi: 00:33 24.09.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Gazze Konulu Bölgesel Toplantı'nın çıkışında Türk basın mensuplarına "Çok çok verimli, güzel bir toplantıyı bitirdik. Ben memnunum, sonucu da hayrolsun" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantı yapıldı.
Birleşmiş Milletler binasında düzenlenen toplantı basın kapalı gerçekleştirilirken, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana oturdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Müslüman ülke liderlerinin katılımıyla gerçekleşen Gazze Konulu Bölgesel Toplantı'nın bitiminde toplantıya dair kısa bir açıklama yaptı.
Türkevi'ne geçişi sırasında Türk basın mensuplarının toplantıyı sorması üzerine Erdoğan şu değerlendirmede bulundu:
"Çok çok verimli, güzel bir toplantıyı bitirdik. Ben memnunum, sonucu da hayrolsun."
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya dair bir sonuç bildirgesi yayınlanacağını söyledi.
Toplantıya, Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katıldı.
Trump: Bu benim en önemli toplantım
ABD Başkanı Trump ise toplantının başında yaptığı kısa açıklamada, "Bu benim en önemli toplantım" ifadesini kullandı.