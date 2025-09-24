Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/cumhurbaskani-erdogandan-gazze-konulu-toplanti-sonrasi-ilk-aciklama-1099620469.html
Erdoğan'dan Gazze konulu toplantı sonrası ilk değerlendirme: 'Çok çok verimli, güzel bir toplantıyı bitirdik'
Erdoğan'dan Gazze konulu toplantı sonrası ilk değerlendirme: 'Çok çok verimli, güzel bir toplantıyı bitirdik'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Gazze Konulu Bölgesel Toplantı'nın çıkışında Türk basın mensuplarına "Çok çok verimli, güzel bir... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T00:18+0300
2025-09-24T00:33+0300
dünya
gazze
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
türkiye
recep tayyip erdoğan
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099620527_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f10c59c60a6e61c7759538f0b7dface2.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantı yapıldı.Birleşmiş Milletler binasında düzenlenen toplantı basın kapalı gerçekleştirilirken, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana oturdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Müslüman ülke liderlerinin katılımıyla gerçekleşen Gazze Konulu Bölgesel Toplantı'nın bitiminde toplantıya dair kısa bir açıklama yaptı.Türkevi'ne geçişi sırasında Türk basın mensuplarının toplantıyı sorması üzerine Erdoğan şu değerlendirmede bulundu:Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya dair bir sonuç bildirgesi yayınlanacağını söyledi.Toplantıya, Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katıldı.Trump: Bu benim en önemli toplantımABD Başkanı Trump ise toplantının başında yaptığı kısa açıklamada, "Bu benim en önemli toplantım" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/trump-putin-ile-iliskiler-ukrayna-ihtilafinin-cozumune-katki-saglamadi-1099619828.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099620527_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_451546c93e97282b5b30f9db76749ef6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gazze, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye, recep tayyip erdoğan, son dakika
gazze, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye, recep tayyip erdoğan, son dakika

Erdoğan'dan Gazze konulu toplantı sonrası ilk değerlendirme: 'Çok çok verimli, güzel bir toplantıyı bitirdik'

00:18 24.09.2025 (güncellendi: 00:33 24.09.2025)
© AA / Celal Güneş Gazze Konulu Bölgesel Toplantı
 Gazze Konulu Bölgesel Toplantı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
© AA / Celal Güneş
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Gazze Konulu Bölgesel Toplantı'nın çıkışında Türk basın mensuplarına "Çok çok verimli, güzel bir toplantıyı bitirdik. Ben memnunum, sonucu da hayrolsun" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantı yapıldı.
Birleşmiş Milletler binasında düzenlenen toplantı basın kapalı gerçekleştirilirken, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana oturdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Müslüman ülke liderlerinin katılımıyla gerçekleşen Gazze Konulu Bölgesel Toplantı'nın bitiminde toplantıya dair kısa bir açıklama yaptı.
Türkevi'ne geçişi sırasında Türk basın mensuplarının toplantıyı sorması üzerine Erdoğan şu değerlendirmede bulundu:

"Çok çok verimli, güzel bir toplantıyı bitirdik. Ben memnunum, sonucu da hayrolsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya dair bir sonuç bildirgesi yayınlanacağını söyledi.
Toplantıya, Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katıldı.

Trump: Bu benim en önemli toplantım

ABD Başkanı Trump ise toplantının başında yaptığı kısa açıklamada, "Bu benim en önemli toplantım" ifadesini kullandı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
DÜNYA
Trump: Putin ile ilişkiler Ukrayna ihtilafının çözümüne katkı sağlamadı
Dün, 23:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала