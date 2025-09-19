https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/rusya-disisleri-bm-guvenlik-konseyinin-gazze-konusundaki-tutumunu-elestirdi-1099514297.html
Rusya Dışişleri, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze konusundaki tutumunu eleştirdi
Rusya Dışişleri, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze konusundaki tutumunu eleştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze Şeridi'nde kan dökülmesini durduramamasının derin üzüntü ve hayal kırıklığı yarattığını belirtti. 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T18:04+0300
2025-09-19T18:04+0300
2025-09-19T18:02+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
bm güvenlik konseyi
gazze
rusya
filistin
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102315/72/1023157245_0:317:5379:3343_1920x0_80_0_0_dcc00fa65adfd563bf63f7e3d32812ae.jpg
Bakanlığın internet sitesinden yayınlanan açıklamasında, Rusya’nın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması ve barış sürecinin yeniden başlatılması için çaba gösterdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:Moskova’nın Ortadoğu'da gerçek bir barışın, Filistin sorununa adil bir çözüm bulunmadan mümkün olmayacağına inandığı kaydedildi.Daha önce ABD, Gazze Şeridi'nde ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardım erişiminin sağlanmasını öngören BM Güvenlik Konseyi kararını yedinci kez veto etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/israilin-bm-elcisi-birkac-hafta-icinde-ateskes-saglanamazsa-israil-gazze-seridine-manevra-yapacak-1099486694.html
gazze
rusya
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102315/72/1023157245_252:0:5129:3658_1920x0_80_0_0_0837d188fd8b4b8cef2c53ca2419d527.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya dışişleri bakanlığı, bm güvenlik konseyi, gazze, rusya, filistin, abd
rusya dışişleri bakanlığı, bm güvenlik konseyi, gazze, rusya, filistin, abd
Rusya Dışişleri, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze konusundaki tutumunu eleştirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze Şeridi'nde kan dökülmesini durduramamasının derin üzüntü ve hayal kırıklığı yarattığını belirtti.
Bakanlığın internet sitesinden yayınlanan açıklamasında, Rusya’nın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması ve barış sürecinin yeniden başlatılması için çaba gösterdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
BM Güvenlik Konseyi'nin savaşı ve kan dökülmesini durduramaması, sivillerin acılarını sona erdirememesi derin üzüntü ve hayal kırıklığı yaratıyor.
Rusya, Gazze Şeridi'nde ateşkesin derhal ve koşulsuz olarak sağlanması, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması, insani yardımın kesintisiz erişimi ve barış sürecinin uluslararası hukuka dayalı olarak yeniden başlatılması gerektiğini savunuyor.
Moskova’nın Ortadoğu'da gerçek bir barışın, Filistin sorununa adil bir çözüm bulunmadan mümkün olmayacağına inandığı kaydedildi.
Daha önce ABD, Gazze Şeridi'nde ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardım erişiminin sağlanmasını öngören BM Güvenlik Konseyi kararını yedinci kez veto etmişti.