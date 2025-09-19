Türkiye
Rusya Dışişleri, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze konusundaki tutumunu eleştirdi
Rusya Dışişleri, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze konusundaki tutumunu eleştirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze Şeridi'nde kan dökülmesini durduramamasının derin üzüntü ve hayal kırıklığı yarattığını belirtti. 19.09.2025, Sputnik Türkiye
Bakanlığın internet sitesinden yayınlanan açıklamasında, Rusya’nın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması ve barış sürecinin yeniden başlatılması için çaba gösterdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:Moskova’nın Ortadoğu'da gerçek bir barışın, Filistin sorununa adil bir çözüm bulunmadan mümkün olmayacağına inandığı kaydedildi.Daha önce ABD, Gazze Şeridi'nde ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardım erişiminin sağlanmasını öngören BM Güvenlik Konseyi kararını yedinci kez veto etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze Şeridi'nde kan dökülmesini durduramamasının derin üzüntü ve hayal kırıklığı yarattığını belirtti.
Bakanlığın internet sitesinden yayınlanan açıklamasında, Rusya’nın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması ve barış sürecinin yeniden başlatılması için çaba gösterdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

BM Güvenlik Konseyi'nin savaşı ve kan dökülmesini durduramaması, sivillerin acılarını sona erdirememesi derin üzüntü ve hayal kırıklığı yaratıyor.

Rusya, Gazze Şeridi'nde ateşkesin derhal ve koşulsuz olarak sağlanması, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması, insani yardımın kesintisiz erişimi ve barış sürecinin uluslararası hukuka dayalı olarak yeniden başlatılması gerektiğini savunuyor.

Moskova’nın Ortadoğu'da gerçek bir barışın, Filistin sorununa adil bir çözüm bulunmadan mümkün olmayacağına inandığı kaydedildi.
Daha önce ABD, Gazze Şeridi'nde ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardım erişiminin sağlanmasını öngören BM Güvenlik Konseyi kararını yedinci kez veto etmişti.
