Rusya Dışişleri, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze konusundaki tutumunu eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze Şeridi'nde kan dökülmesini durduramamasının derin üzüntü ve hayal kırıklığı yarattığını belirtti. 19.09.2025, Sputnik Türkiye

Bakanlığın internet sitesinden yayınlanan açıklamasında, Rusya’nın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması ve barış sürecinin yeniden başlatılması için çaba gösterdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:Moskova’nın Ortadoğu'da gerçek bir barışın, Filistin sorununa adil bir çözüm bulunmadan mümkün olmayacağına inandığı kaydedildi.Daha önce ABD, Gazze Şeridi'nde ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardım erişiminin sağlanmasını öngören BM Güvenlik Konseyi kararını yedinci kez veto etmişti.

