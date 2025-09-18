https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/antalya-kemerde-cip-dehseti-mehmet-erzik-hayatini-kaybetti-ailesi-kaza-degil-cinayet-kampanyasi-1099473879.html
Antalya'da alkollü cip dehşeti: Mehmet Erzik hayatını kaybetti, ailesi 'Kaza değil, cinayet' kampanyası başlattı
Antalya'da alkollü cip dehşeti: Mehmet Erzik hayatını kaybetti, ailesi 'Kaza değil, cinayet' kampanyası başlattı
18.09.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099474015_0:269:872:760_1920x0_80_0_0_69158576e6074a0770f978dedf90ddfc.png
Antalya'nın Kemer ilçesinde gece yarısı yaşanan trafik kazasında, cip sürücüsü B.Y. (25) önce bir motosiklete çarptı, ardından yaklaşık 300 metre ileride pazar tezgâhı açmaya çalışan Mehmet Erzik'e (51) çarparak ölümüne neden oldu. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü gözaltına alındı.Gece yarısı kaza zinciriOlay, saat 02.30 sıralarında Kemer Merkez Mahallesi Deniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Eğlence merkezinden çıkan B.Y. yönetimindeki 07 TCK 59 plakalı cip, karşı yönden gelen Ferhat Işıkgöz'ün (23) kullandığı 07 ANE 952 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, sürücü durmayıp yoluna devam etti.Mehmet Erzik yaşamını yitirdiYaklaşık 300 metre ileride, pazar alanında tezgah açmaya çalışan Mehmet Erzik'e çarpan cip, pazar tezgâhına çarparak durabildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzik ve motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. 51 yaşındaki Mehmet Erzik tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Alkollü sürücü gözaltındaOlay yerine gelen polis ekipleri sürücü B.Y.'yi gözaltına aldı. B.Y.'nin hem trafik ekiplerine hem de hastanede alkol testi yaptırmayı reddettiği, bu nedenle kan testi uygulandığı öğrenildi. Sürücü, polise verdiği ilk ifadede, eğlence merkezinde alkol aldığını ve polis aracını görünce panikle olay yerinden kaçmaya çalıştığını söyledi.Kamera kayıtlarıyla tespit edildiKazanın güvenlik kameralarına yansıdığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Polis, sürücünün olay öncesi birlikte bulunduğu arkadaşının da ifadesine başvurdu.
Antalya’nın Kemer ilçesinde gece yarısı yaşanan trafik kazasında, cip sürücüsü B.Y. (25) önce bir motosiklete çarptı, ardından yaklaşık 300 metre ileride pazar tezgâhı açmaya çalışan Mehmet Erzik’e (51) çarparak ölümüne neden oldu. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü gözaltına alındı.
Olay, saat 02.30 sıralarında Kemer Merkez Mahallesi Deniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Eğlence merkezinden çıkan B.Y. yönetimindeki 07 TCK 59 plakalı cip, karşı yönden gelen Ferhat Işıkgöz’ün (23) kullandığı 07 ANE 952 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, sürücü durmayıp yoluna devam etti.
Mehmet Erzik yaşamını yitirdi
Yaklaşık 300 metre ileride, pazar alanında tezgah açmaya çalışan Mehmet Erzik’e çarpan cip, pazar tezgâhına çarparak durabildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzik ve motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. 51 yaşındaki Mehmet Erzik tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Alkollü sürücü gözaltında
Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü B.Y.’yi gözaltına aldı. B.Y.’nin hem trafik ekiplerine hem de hastanede alkol testi yaptırmayı reddettiği, bu nedenle kan testi uygulandığı öğrenildi. Sürücü, polise verdiği ilk ifadede, eğlence merkezinde alkol aldığını ve polis aracını görünce panikle olay yerinden kaçmaya çalıştığını söyledi.
Kamera kayıtlarıyla tespit edildi
Kazanın güvenlik kameralarına yansıdığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Polis, sürücünün olay öncesi birlikte bulunduğu arkadaşının da ifadesine başvurdu.