https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/yapay-zeka-yazdi-hayranlar-secti-unlu-japon-kiz-grubu-akb48-seslendirdi-1099427639.html

Yapay zeka yazdı, hayranlar seçti: Ünlü Japon kız grubu AKB48 seslendirdi

Yapay zeka yazdı, hayranlar seçti: Ünlü Japon kız grubu AKB48 seslendirdi

Sputnik Türkiye

Japonya’nın en büyük 'idol' kız gruplarından AKB48, şarkı yarışmasında birinci gelen ve yapay zeka tarafından yazılan şarkıyı single olarak yayımladı. Yapay... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-17T10:01+0300

2025-09-17T10:01+0300

2025-09-17T10:01+0300

yaşam

japonya

omoide scroll

akb48

yasushi akimoto

yapay zeka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099427726_0:45:1024:621_1920x0_80_0_0_ce2ac83b681c340b763aa9a7e7d5efcf.jpg

Japonya’nın en büyük 'idol' kız gruplarından AKB48, sanatlarının 20. yılını kutlamak için bir şarkı yarışması düzenledi. Şarkıları toplamda 100 milyonun üzerinde satan besteci Yasushi Akimoto ve Akimoto'nun tarzında eğitilmiş “Yapay Zeka Akimoto” yarışmada karşı karşıya geldi.Akimoto tarzında eğitilmiş yapay zeka, Omoide Scroll adlı şarkıyı yazarken Akimoto ise Cecile adlı bir şarkı yazdı. Hayranlara iki şarkı da dinletildi ve sonuçlar Japon televizyonunda canlı olarak açıklandı. Yapay zekanın Omoide Scroll adlı şarkısı, Yasushi Akimoto'nun Cecile adlı şarkısına 3 binden fazla oy fark attı ve yarışmayı kazandı. Oylar sayıldığında yapay zeka 14 bin 225 oy, Akimoto ise 10 bin 535 oy aldı. Akimoto sonucu “Hayal kırıklığına uğradım. Yazabildiğim en iyi şekilde yazmıştım” sözleriyle değerlendirdi.Listelerdeki durumu merak ediliyorOmoide Scroll, artık AKB48’in 67. resmi single’ı olarak dijital platformlarda yerini aldı. Akimoto’nun yazdığı Cecile adlı şarkı ise YouTube’dan silindi.AKB48 müzik grubunun 53 şarkısı, Oricon single listesinde bir numara oldu. Yapay zekanın şarkısının bir numaraya yükselip yükselmeyeceği merak konusu oldu.Yasushi Akimoto kimdir?Japon pop müziğinde önde gelen isimlerden biri olan Yasushi Akimoto, Onyanko Club, AKB48 ve çeşitli yan müzik gruplarını yaratarak büyük başarılar elde etti. Ayrıca Kyoto Sanat ve Tasarım Üniversitesi’nde profesörlük yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/yapay-zeka-10-meslegi-bitiriyor-gelecekte-hangi-isler-risk-altinda-1099403784.html

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, omoide scroll, akb48, yasushi akimoto, yapay zeka