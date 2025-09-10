https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-bin-300den-fazla-ukraynali-militan-etkisiz-hale-getirildi-1099289147.html
Rusya'nın özel askeri harekatı sürüyor: Bin 300'den fazla Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass'ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bin 300'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1325 askerini etkisiz hale getirdi, bir tank ve 13 zırhlı savaş aracını da imha etti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 152 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç adet ABD yapımı HIMARS füzesi, Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 255 uçak tipi İHA'sını engelledi.
16:11 10.09.2025 (güncellendi: 13:12 11.09.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bin 300’den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1325 askerini etkisiz hale getirdi, bir tank ve 13 zırhlı savaş aracını da imha etti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 152 nokta imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç adet ABD yapımı HIMARS füzesi, Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 255 uçak tipi İHA’sını engelledi.