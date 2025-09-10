https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-bin-300den-fazla-ukraynali-militan-etkisiz-hale-getirildi-1099289147.html

Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Bin 300’den fazla Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi

Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Bin 300’den fazla Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bin 300’den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti. 10.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-10T16:11+0300

2025-09-10T16:11+0300

2025-09-11T13:12+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

himars

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097661680_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_aff0f3f8dd109de22f5554ba9e5298e2.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1325 askerini etkisiz hale getirdi, bir tank ve 13 zırhlı savaş aracını da imha etti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 152 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç adet ABD yapımı HIMARS füzesi, Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 255 uçak tipi İHA’sını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/kremlinden-polonya-basbakani-tuskun-iha-suclamalarina-yanit-tek-bir-delil-bile-sunmuyorlar-1099261680.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars