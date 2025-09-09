https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/fenerbahce-italyan-teknik-direktor-domenico-tedesco-ile-anlasmaya-vardigini-acikladi-1099236650.html

Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaşmaya vardığını açıkladı. KAP'a yapılan bildiride, "Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü için Domenico Tedesco ile anlaşmaya varılmıştr" denildi. Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile iki yıllık anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü için Domenico Tedesco ile anlaşmaya varılmıştır." denilirken İtalyan teknik direktörün bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalanacağını aktarıldı.Tedesco'nun yardımcılığını eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün yapacağı kaydedildi.Domenico Tedesco kimdir?Domenico Tedesco, İtalyan asıllı Alman futbol teknik direktörüdür.1985 doğumlu olan Tedesco, kariyerine 2008'de VfB Stuttgart altyapısında yardımcı antrenör olarak başladı.İlk profesyonel deneyimini 2017'de Erzgebirge Aue'de yaşadı. Aynı yıl Schalke 04'ün başına geçti ve 32 yaşında Bundesliga'nın en genç teknik direktörlerinden biri oldu. Schalke ile ilk sezonunda ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme başarısı gösterdi.2019'da Spartak Moskova'yı çalıştırdı, ardından 2021'de RB Leipzig'e geçti ve 2022 Almanya Kupası'nı kazandı. Şubat 2023'ten itibaren Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı. Tedesco, modern ve taktiksel açıdan esnek futbol anlayışıyla tanınır. Son dönemde ise adı Fenerbahçe ile anılmaktadır ancak henüz resmi bir anlaşma bulunmuyor.Domenico Tedesco’nun çalıştırdığı takımlarErzgebirge Aue (2017)Schalke 04 (2017–2019)Spartak Moskova (2019–2021)RB Leipzig (2021–2022)Belçika Millî Takımı (2023–2025)

